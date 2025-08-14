快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

▲台中逢甲一棟住商混和大樓今日下午傳出墜樓案件。（圖／記者許權毅翻攝）
記者許權毅／台中報導
台中市逢甲商圈一棟有KTV的住商混和大樓，今（14）日15時許傳出墜樓案件，現場一名年約50多歲男子疑似從高樓墜落，當場四肢骨折、頭部受傷，無生命跡象，警消到場後，緊急給予必要急救處置，將人送往中港澄清醫院搶救中。第六警分局說，詳細墜樓位置、是否有外力介入等案情，正在釐清中。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
