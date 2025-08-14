快訊／逢甲商圈KTV住商大樓傳墜樓　男子四肢變形命危搶救中

台中人最愛外送美食出爐！根據數據顯示，2024年咖哩美食在台中年銷量突破2億元，foodpanda首度公開稱霸台中的「咖哩3冠王」，冠軍寶座以擁有美味神秘辣椒、超高CP值的「HOME28咖哩」奪下，還有小次男咖哩所也上榜，同步公布高評價在地咖哩名店。