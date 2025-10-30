　
范姜彥豐洗澡都一起！粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我們練愛吧）

▲粿粿2年前的玩笑話，未料一語成讖。（圖／翻攝自Facebook／我們練愛吧）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐指控，粿粿婚內出軌王子，沒想到自己成了「戴著綠帽的小丑」。而過去夫妻倆上實境節目影片被挖出，兩人做任何事幾乎都黏在一起，連洗澡都一起，粿粿下秒笑虧「好像要有一些自己的空間...然而就分開了」。引發網友看傻，「一語成讖！」

有網友挖出，2年前粿粿、范姜彥豐一起甜蜜上實境節目《我們練愛吧》，其中彼此有聊到，做任何事幾乎都是一起行動，連洗澡都一起洗，結果粿粿下秒補槍一句，「好像要有一些自己的空間...從今以後我們就分開了」，范姜彥豐立刻轉頭「欸～」的一聲。

影片中，粿粿說，兩人只有上廁所才各自分開，「我們好像蠻享受這種同心協力的感覺」。至於說到誰比較黏誰？范姜彥豐認為「很像沒有誰黏誰」，結果粿粿秒指向他，「打籃球我也要去」，范姜彥豐還特地買露營椅，就是為了要讓粿粿去看他打球。

這讓網友在Threads搖頭直嘆，「一語成讖！從今以後我們就分開...」引發其他網友熱議，「誰會這樣講話，超詭異」、「用開玩笑的口吻講出最殘忍的心裡話」、「一般人不可能和另一半開這種玩笑，而且還是上鏡頭，看了真的很噁心」、「原來粿粿早就不愛范姜了」、「這透露出，女的在暗示男的，她不喜歡在一起的感覺」、「所有的玩笑話都藏著最真的話」。

范姜彥豐在爆料影片中提到，粿粿從美國玩兩周回台後，認為過去夫妻倆總是黏在一起，希望未來可以有更多自己的時間及空間，可以獨自跟朋友相處，要求范姜彥豐不要跟在旁邊。

不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」

相關新聞

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱曹佑寧」全看傻

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱曹佑寧」全看傻

粿粿爆出婚內出軌，先前各種行為舉止遭到檢視。就有網友翻出她上綜藝節目的片段，當時玩遊戲過關，她一個興奮直接上前抱住隊友曹佑寧慶祝。畫面曝光，網友不禁搖頭直嘆，「太沒邊界感了吧 我的天==」、「正常女生不會這樣吧？」

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子不倫粿粿形象大翻車！　主辦緊急「取消上海演唱會」

王子不倫粿粿形象大翻車！　主辦緊急「取消上海演唱會」

粿粿益智答題　北韓首都「脫口南韓」全傻

粿粿益智答題　北韓首都「脫口南韓」全傻

