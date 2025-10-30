　
今年觀光逆差已805萬人次　觀光署長：出國玩不影響國旅

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署長陳玉秀答詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署訂定今年1千萬人次國際旅客來台目標，根據內政部移民署初估，今年截至9月僅605萬人次。有立委質疑，今年觀光逆差已達805萬人次。觀光署長陳玉秀表示，國人出國對台灣收入也是有幫助，且出國並不影響國旅。

觀光署今日於立法院交通委員會進行專案報告，觀光署報告指出，今年1至7月來台旅客較去年同期成長9%；其中，日本成長12%、中國大陸成長62%、美加成長10%及菲律賓成長35%。

立委洪孟楷質疑，觀光署的報告讓外人看了以為台灣觀光順差旺盛，但去年觀光逆差達900萬人次，已經是很大警訊，今年截至目前已經805萬人次，剩下最後3個月是否會創下觀光逆差紀錄？

陳玉秀表示，國人出國對台灣收入也是有幫助的，且國人出國並不影響國內旅遊。對此，洪孟楷指出，「這是很創新的說法」，連假國人不在國內旅遊就是在國外旅遊，觀光署應該反思為何大家都不願意在國內旅遊，以及要如何吸引國際旅客來台。

洪孟楷接著問，署長上任4個月認為國旅最大問題是什麼？陳玉秀表示，今年上半年國旅人次又超過去年，現在的問題只是大家都不留宿，主因台灣交通很方便、國人認為住宿比較貴，且國人不太會在平日請假去旅遊，所以周末住宿相對壅擠， 明年觀光署會提計劃解決。

洪孟楷表示，最近連假旅遊在網路上有很多討論，像是從機場看國旅很慘、住宿要自備大毛巾，也有看到韓國人在士林夜市、西門町買2個水果被收830元，凸顯有些不肖業者這時候還在殺雞取卵、故意坑殺觀光客，造成觀感不好。

洪孟楷指出，國際旅宿業也有節能減碳趨勢，但日本旅宿就是將備品放在大廳讓旅客自由領取，台灣業者針對一次性備品則全部不提供，甚至還要加價賣，讓大家覺得台灣很窮。他問到，今年最後3個月能否彌補觀光逆差，還是會持續擴大？

陳玉秀回答，因為匯率導致出國相對便宜，預估台灣人還是會持續出國。洪孟楷不滿地表示，台灣匯率只有在日本相對低，但在其他國家並無特別優勢，所以現在對於觀光逆差是在怪日本匯率低嗎？今天的專案報告通篇在美化數字，放在網路上可說是奇文共賞，沒有讓外界看到觀光署想解決問題的態度

陳玉秀強調，觀光署沒有不關心國旅，今年上半年連假旅宿訂房率49％，下半年達58％，已經有成長9％。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

