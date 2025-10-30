　
「2025花蓮太平洋溫泉季」熱力啟動　英雄泉×美人湯共演縱谷之美

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季,英雄泉,美人湯,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲花蓮縣政府啟動「2025花蓮太平洋溫泉季」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

花蓮縣政府10/29宣布正式啟動「2025花蓮太平洋溫泉季」，活動將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季,英雄泉,美人湯,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲▼「2025花蓮太平洋溫泉季」活動，將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季,英雄泉,美人湯,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

瑞穗與安通溫泉均擁有百年歷史與豐富文化故事，這兩座溫泉象徵花蓮人堅毅與重生的力量，讓泡湯不只是放鬆，更是一種與自然共生、療癒身心的體驗。延續縣府「繁花盛開計畫」的品牌能量，今年溫泉季持續以「英雄泉×美人湯」為形象主軸，結合在地故事、美學設計與慢活旅程，推動花蓮成為亞洲具代表性的溫泉療癒目的地，展現花蓮觀光的韌性與溫度。

2025花蓮太平洋溫泉季活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地聯動舉辦主題市集與系列活動，每週六推出不同主題內容，包含風格餐飲、在地文創、音樂表演及溫泉體驗等多元活動，讓旅人能以五感探索花蓮的溫泉文化與風土魅力。為強化夜間體驗，活動更特別於瑞穗溫泉公園及通往安通溫泉區路段設置藝術光環境，結合燈光設計與在地意象，打造夢幻氛圍的夜間光景，邀請旅人在泉水氤氳與燈影交織下，感受屬於花蓮的療癒夜色，延伸泡湯旅程的美好時光。活動期間還將推出「花湯尋跡集章活動」，旅人可於瑞穗及安通指定店家完成任務集章，兌換限量紀念「雙泉湯珠手環」，讓旅人不僅泡湯，更能沉浸於文化與美學交織的體驗中。

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季,英雄泉,美人湯,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲本次活動整合「食、住、遊、購、行」五大旅遊要素為策劃主軸。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，本次活動整合「食、住、遊、購、行」五大旅遊要素為策劃主軸，透過產業整合與創新行銷，打造五大主題亮點：

食｜花湯食光：以風土便當展現瑞穗與安通四季風味，將地方農產轉化為可品味的記憶。

住｜星空花湯宿：結合泡湯、住宿與露天電影體驗，創造「一泊二食一影」的微旅行。

遊｜靜好記行：以香氛、泡湯與冥想療癒旅程，讓旅人找回身心平衡。

購｜湯珠漫旅：推出象徵泉質故事的「小石花串珠」，讓每次泡湯成為收藏的記憶。

行｜花湯沁飲：攜手在地茶農與乳品業者，研製兩款風土特調，讓旅程從味覺開始。

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季,英雄泉,美人湯,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府觀光處提供）

▲花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，本次活動是以溫泉為核心的大健康產業轉型行動。

余明勲接著指出，「2025花蓮太平洋溫泉季」不僅是觀光活動，更是以溫泉為核心的大健康產業轉型行動。透過與在地溫泉業者、旅宿與農產職人合作，推動「過路泡湯客」轉化為「深度療癒旅人」，實現產業共創、永續發展。今年藉由「花湯記行」的活動副標題象徵一場關於勇氣、溫柔與希望的旅程—瑞穗的英雄泉代表力量，安通的美人湯象徵修復。兩泉交織出縱谷的生命樂章，邀請旅人用行動回應花蓮的溫度，讓泉水持續湧動，讓希望與愛，在花蓮大地間繼續蔓延。

10/28 全台詐欺最新數據

2025花蓮太平洋溫泉季英雄泉美人湯花蓮縣政府

