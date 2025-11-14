　
大陸 大陸焦點 特派現場

訴願成功也沒用？內政部堅持解職陸配村長　陸委會也支持

▲▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部官網）

▲富里鄉學田村村長鄧萬華被解職後，向花蓮縣府提起訴願。（圖／翻攝內政部官網）

記者蔡紹堅／台北報導

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部隨後表示將再度行文富里鄉公所應依法解職。對此，陸委會表示，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，「陸委會充分尊重並支持內政部的立場。」

鄧萬華訴願成功消息傳出的第一時間，媒體便立即詢問陸委會看法，當時陸委會回應，「台灣是民主法治國家，當事人就個案尋求行政救濟，本會尊重訴願結果。」

之後，內政部發出聲明表示，基於該部為國籍法之主管機關，兩岸條例主管機關為陸委會，該部及陸委會均已屢次明白解釋依國籍法第20條規定，原中國籍之村里長如於國籍法規定期限未能提出放棄中華民國以外國籍之證明文件，各該公所即應依國籍法規定解職。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

內政部強調，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關之解釋辦理解職。

陸委會也在內政部發出聲明後再次回應媒體，稱行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，「陸委會充分尊重並支持內政部的立場。」

陸委會還說，協助並關懷中國大陸配偶融入台灣社會，是陸委會的重要工作，「政府期盼包含所有在台的陸配都能安居樂業，與我們共同守護這塊民主樂土。」

11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

花蓮富里鄉村長鄧萬華因具陸配身份，雖中國大陸戶籍，但無法放棄大陸「國籍」，遭花蓮縣富里鄉公所解除公職，後續向花蓮縣政府提起訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分。對此，內政部表示，國籍法第20條已明文規定，民選公職應在就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料。針對此案，將再行文富里鄉公所，應依國籍法及中央主管機關之解釋辦理解職。

首例未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

首例未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚媽祖婆、土地公

丹娜絲風災民間修繕團大力支援　劉世芳讚媽祖婆、土地公

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法

郵局代辦普發現金？　她揭詐騙手法

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

