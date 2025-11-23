優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

生活中心／綜合報導

花蓮縣政府主辦2025 Fali Fali 音樂節，特別邀請享譽國際的旅英阿美族當代藝術家優席夫（Yosifu. Kacaw） 擔任今年藝術總監。以其深厚的創作能量與橫跨音樂、舞蹈、時尚設計、視覺藝術、文化推廣的多重身份，帶領活動以「自然、文化、共感」三大主軸全面升級，可望成為今年花東地區最具文化厚度與藝術能量的指標性盛事。

優席夫為台灣原住民藝術界重要代表人物，其創作跨越音樂、時尚、雕塑、書寫與策展，曾多次受邀英國、德國、美國、以色列等國展演，並「以身體講述土地、以藝術說出靈魂」的獨特風格聞名於國際。他擅長從日常、神話與山海意象汲取靈感，將傳統文化轉譯成現代語彙，使其作品在國內外藝術圈均具高度能見度。

擔任今年的藝術總監，優席夫以「讓藝術回到土地與自然」為核心理念，親自策劃藝術家特區並創作兩件年度限定的裝置藝術。他強調：「藝術不應被框在美術館，而是要在山林、溪流、風聲與陽光中重新呼吸。」因此，今年的藝術展區全面融入馬太林文化園區的自然地景，觀眾將在林蔭下、草地間、溪岸旁遇見各式作品，甚至現場聆聽藝術家分創作故事。

優席夫也特別邀請多位花東在地創作者、青年藝術家與跨界團隊共同參與，透過年度限定展出呈現三大主題：「部落生活、自然脈動、文化記憶」。他期盼此次策展能讓觀眾建立更深的情感連結，「你不只是來看展，而是來找回與土地共同呼吸的感覺。」

花蓮縣政府原住民行政處表示，優席夫老師的加入不僅提升 Fali Fali 音樂節整體藝術層次，更為活動注入強烈的文化感與靈魂厚度。對於想走入花東山海、接近原民文化並感受藝術能量的大眾而言，2025 Fali Fali 音樂節將是不可錯過的文化體驗。

【活動資訊】

日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）

時間｜14:00~21:00

地點｜花蓮縣玉里鎮 馬太林文化園區

花蓮FaliFali FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168







