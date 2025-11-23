　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

▲▼優席夫,2025 Fali Fali音樂節,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

花蓮縣政府主辦2025 Fali Fali 音樂節，特別邀請享譽國際的旅英阿美族當代藝術家優席夫（Yosifu. Kacaw） 擔任今年藝術總監。以其深厚的創作能量與橫跨音樂、舞蹈、時尚設計、視覺藝術、文化推廣的多重身份，帶領活動以「自然、文化、共感」三大主軸全面升級，可望成為今年花東地區最具文化厚度與藝術能量的指標性盛事。

▲▼優席夫,2025 Fali Fali音樂節,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供）

優席夫為台灣原住民藝術界重要代表人物，其創作跨越音樂、時尚、雕塑、書寫與策展，曾多次受邀英國、德國、美國、以色列等國展演，並「以身體講述土地、以藝術說出靈魂」的獨特風格聞名於國際。他擅長從日常、神話與山海意象汲取靈感，將傳統文化轉譯成現代語彙，使其作品在國內外藝術圈均具高度能見度。

擔任今年的藝術總監，優席夫以「讓藝術回到土地與自然」為核心理念，親自策劃藝術家特區並創作兩件年度限定的裝置藝術。他強調：「藝術不應被框在美術館，而是要在山林、溪流、風聲與陽光中重新呼吸。」因此，今年的藝術展區全面融入馬太林文化園區的自然地景，觀眾將在林蔭下、草地間、溪岸旁遇見各式作品，甚至現場聆聽藝術家分創作故事。▲▼優席夫,2025 Fali Fali音樂節,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供）

優席夫也特別邀請多位花東在地創作者、青年藝術家與跨界團隊共同參與，透過年度限定展出呈現三大主題：「部落生活、自然脈動、文化記憶」。他期盼此次策展能讓觀眾建立更深的情感連結，「你不只是來看展，而是來找回與土地共同呼吸的感覺。」

花蓮縣政府原住民行政處表示，優席夫老師的加入不僅提升 Fali Fali 音樂節整體藝術層次，更為活動注入強烈的文化感與靈魂厚度。對於想走入花東山海、接近原民文化並感受藝術能量的大眾而言，2025 Fali Fali 音樂節將是不可錯過的文化體驗。

【活動資訊】
日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜14:00~21:00
地點｜花蓮縣玉里鎮 馬太林文化園區
花蓮FaliFali FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168
 



 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省20
桃園「移動城堡」太誇張！　警方將開罰
吳婉君認了「結束孽緣」！鬆口真實心聲
TWICE開唱VIP粉絲傳災情！換位、退費辦法曝光
快訊／台灣大道行人「斑馬線上」遭撞　送醫搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農好生活節結合「花蓮三好」登場！　打造最Chill農村嘉年華

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

首爾自由行「7種行程超後悔」　明洞買貴！內行揭：2地方便宜超多

曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

明晚東北季風報到　周三最冷「低溫下探14度」

找出「365鹽酥雞」是哪家了！店家推拜金套餐　網虧：他受益最大

買365元鹹酥雞遭分手！業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

老外嫌台人冷漠又炫耀！百萬YTR「中肯神解」：很人性、很台灣

吃越多越好？健康食品與保健食品不同　藥劑師：先了解自身需求

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

賴清德吃壽司挺日　藍黨團提美關稅對台衝擊：自己國家不救

台灣精品咖啡前進首爾咖啡展　三品牌展出阿里山高山風味

快訊／台南大貨車煞不住！翻覆追撞3車　騎士受傷送醫

打不好不換、打好才換　福林主帥章子倢談投手調度與用兵邏輯

彰化伸港蚵道2釣客不慎落海　出動直升機救援1死1命危

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

花蓮太平洋縱谷馬拉松盛大開跑　肯亞好手包辦男女半馬冠軍

新住民事務發展署將上路　麥玉珍認同：與移民署分工照顧

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

冬天難起床非怕冷！醫師解答原因

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

更多熱門

相關新聞

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部隨後表示將再度行文富里鄉公所應依法解職。對此，陸委會主委邱垂正表示，他們尊重尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場，但對陸配朋友在台參政權的情況還是會去關懷協助，因此已多次到鄧村長家中協助、幫忙。

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

鳳凰恐侵台！政院要求部會督導花蓮縣府　週末前完成撤離前置作業

「2025花蓮太平洋溫泉季」啟動

「2025花蓮太平洋溫泉季」啟動

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

關鍵字：

優席夫2025 Fali Fali音樂節花蓮縣政府

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

斷崖式降溫！　變天時間曝

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

2026馬年！　3生肖走大運

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面