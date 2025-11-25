卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

▲2025 FaliFali音樂節公布三日演出卡司。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



生活中心／綜合報導

2025 FaliFali音樂節今日正式公布三日演出卡司，延續官方社群上「以土地為歌、以山海為舞」的視覺與精神，今年陣容更強大、曲風更多元，集結原住民樂團、民謠歌手、獨立樂團、電子音樂人與跨界樂手，打造全台最具自然脈動的音樂場域。

活動將邀請多組知名原民音樂人，以阿美族、布農族、排灣族等族語歌謠為基調，融合現代編曲，營造屬於山林的靈性震動。此外，也有多組在地青年創作人，以清新民謠、R&B、Lo-fi等曲風帶來午後輕柔氛圍。夜間主舞台則將由電子音樂 DJ 與跨界團隊接力演出，讓馬太林文化園區搖身一變，成為星空下的舞動森林。

歌手陣容：魏如昀、鹹豬肉樂團、巴大雄、姑慕・巴紹、莫言、BottleSmoker（印尼萬隆）、吳利昂

樂團演出Band Stage：比亞酥樂團、海子樂團、Amuyi與她的花蓮朋友、LAWIS X MazBar & Lalan、偏執狂樂團、YaMon Social Club

原聲崛起：風的孩子、高柔恩、Labere

部落文化：193 線部落頭目、下德武部落、馬太林部落、織羅部落、洛合谷部落

南島風情：大溪地悅舞集

今年FaliFali音樂節也特別企劃「open jam」活動時間，讓喜愛音樂的民眾都可以上台一起玩音樂! 希望透過多元曲風、跨文化能量、原民靈魂與現代節奏交織，三天三夜的FaliFali音樂節將以最真實的聲音，帶領樂迷進入一場花東最chill的縱谷音樂節。