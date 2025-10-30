　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

▲▼立法院國民黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛!行政院、文化部公然違法!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、民眾黨團副總召張啟楷、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院國民黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛!行政院、文化部公然違法!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

公廣集團本屆董監事任期早在今年5月19日屆滿，但文化部至今未提出新名單，已違反《公共電視法》。立法院國民黨團今（30日）召開記者會批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，根本是知法、玩法、亂法，還變本加厲公然違法，有計畫擺爛，意圖拖過大罷免。要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。

書記長羅智強表示，民進黨執政不會，擺爛最會，公廣集團董監事按照法定期程，要提前在半年前將新一屆董監事人事案送出，且本屆董監事均任期屆滿，民進黨政府居然能拖將近一年時間，遲遲送不出新任人事案，意圖壟斷媒體資源的做法，國民黨團提出嚴厲譴責。

羅智強指出，民進黨別說延任3年，30年民進黨也不是不敢，這就是文化部真正擺爛11個月人事案的陽謀。國民黨團要求行政院和文化部盡速依法行政，讓公廣集團按《公共電視法》規定，提出完整人選。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府是知法、玩法、亂法，現在是公然違法，遲不提出新任公廣集團董監事，這不是行政疏失，而是有計畫的行政擺爛，更是遭監察院認證的行政怠惰慣犯。本該是行政表率的行政院和文化部，公然持續踐踏《公共電視法》，惡意癱瘓屬於全體國人的公共媒體。法定提名時間已過10個月，行政院和文化部兩手一攤、裝聾作啞。

林沛祥提出嚴正要求，行政院和文化部停止違法行為，履行法律賦予職責，盡速向立法院提出完整第八屆公視董監事候選人名單，讓公廣集團治理回歸正軌，接受全民與國會檢驗。

▲▼立法院國民黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛!行政院、文化部公然違法!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、民眾黨團副總召張啟楷、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚出席。（圖／記者湯興漢攝）

文化大學新聞系教授莊伯仲表示，過往公廣集團董監事並非沒發生過人事案難產情形，大都卡在審查過程，最後選不出董監事；第四屆董監事因此延任三年。莊伯仲希望文化部對外說明，為何遲遲提不出董監事名單？且在今年1月19日，就已經公布15位按照政黨比例所推派的審查委員名單。坊間臆測，執政黨為了大罷免而避風頭，但無論是726或823，都已經過了將近三個月，文化部遲遲提不出名單，若有難言之隱，應該對外說清楚。

此外，莊伯仲希望未來所提出的董監事名單，要客觀中立、具備專業、跨黨派，在修法後的《公共電視法》已經修法將同意門檻降至2/3通過，董監事人數由原來的17-21人，下修到11-15人，期待董監事人選的產生，能夠水到渠成。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，《公共電視法》修法後，文化部要在本屆董監事任滿前半年，聘任下一屆董監事，整個作業期程需8-10個月，提出名單給公共電視審議小組審議。賴祥蔚認為，無論是文化部長李遠還是承辦公務員，不可能不熟悉《公共電視法》相關規定，文化部必須公布作業時程，到底是哪裡出了問題而卡住？不要讓公務員背政治力干預的黑鍋。

賴祥蔚說，根據他所了解，李遠曾徵詢部分現任董監事續任的意願，但未徵詢所有現任董事，李遠必須公布他認為適合續任董事的條件，以及新任董事人選的條件，避免政黨或部長個人喜好成為選任唯一標準。賴祥蔚希望提名董監事要具備專長，不一定要是某個資深明星或演員，要願意參加會議、認真開會。

▲▼立法院國民黨團召開「公廣集團新任董監事提名擺爛!行政院、文化部公然違法!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、民眾黨團副總召張啟楷、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚出席。（圖／記者湯興漢攝）
 

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國民黨主席朱立倫將於11月1日正式交棒，對新當選人鄭麗文有什麼建議？朱立倫今（30日）受訪時表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多很多的這些誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

