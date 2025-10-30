　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

▲▼ 國民黨主席朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席朱立倫11/1交棒當選人鄭麗文 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫將於11月1日正式交棒，對新當選人鄭麗文有什麼建議？朱立倫今（30日）受訪時表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多很多的這些誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

朱立倫今上午出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後媒體問到是否要給鄭麗文建議，朱立倫提到，上禮拜鄭麗文見面的時候，他們做了很多很多的意見交換，包括人事、財務、黨務、選務。大家都知道擔任主席是一個非常辛苦的工作，大家不但要全力支持，也給她最大的祝福。

朱立倫說，但他特別講了一句話經國先生曾經講過的，任勞任怨但是最難的是任謗，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多很多的這些誤會、謠言、指控，「我覺得當主席的就是要承受」。

對於鄭麗文11月1日上任，朱立倫將率領黨務主管總辭，對此，鄭麗文說「寧可相信是善意」。朱立倫表示，上週跟鄭麗文見面就有提到，總辭是要建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大的空間，鄭麗文也可以決定哪些要留任、哪一些要新派，很多優秀的地方黨部主委，他也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。

至於自己的下一步？朱立倫說，「我一定是國民黨永遠的志工」，當然也希望國民黨更好、更強，需要他幫忙一定全力以赴，他也長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工，除了對於長輩的關懷，青年培育也會持續，青年是未來的希望，未來大家會看到朱立倫在青年培育上也是很好的志工，國際交流也會持續加強，對台灣有利、國民黨有利全力以赴。 

10/28 全台詐欺最新數據

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發管制與善後問題。包含台中市府檢驗期出現10天「空白期」、對檢疫獸醫師說法一變再變等，都備受質疑。對於非洲豬瘟疫情，總統兼任民進黨主席賴清德今（29日）中常會上表示，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億計。第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理，也呼籲國人，不要購買來路不明肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內。

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

國民黨副秘書長清空辦公室　自曝這裡開過很多祕密會議、聽過驚人八卦

國民黨副秘書長清空辦公室　自曝這裡開過很多祕密會議、聽過驚人八卦

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

國民黨黨主席

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

