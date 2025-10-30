交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

▲國民黨主席朱立倫11/1交棒當選人鄭麗文 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫將於11月1日正式交棒，對新當選人鄭麗文有什麼建議？朱立倫今（30日）受訪時表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多很多的這些誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

朱立倫今上午出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，會後媒體問到是否要給鄭麗文建議，朱立倫提到，上禮拜鄭麗文見面的時候，他們做了很多很多的意見交換，包括人事、財務、黨務、選務。大家都知道擔任主席是一個非常辛苦的工作，大家不但要全力支持，也給她最大的祝福。

朱立倫說，但他特別講了一句話經國先生曾經講過的，任勞任怨但是最難的是任謗，因為不同的意見、不同的想法在黨內是非常非常的普遍，常常大家就會有很多很多的這些誤會、謠言、指控，「我覺得當主席的就是要承受」。

對於鄭麗文11月1日上任，朱立倫將率領黨務主管總辭，對此，鄭麗文說「寧可相信是善意」。朱立倫表示，上週跟鄭麗文見面就有提到，總辭是要建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大的空間，鄭麗文也可以決定哪些要留任、哪一些要新派，很多優秀的地方黨部主委，他也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。

至於自己的下一步？朱立倫說，「我一定是國民黨永遠的志工」，當然也希望國民黨更好、更強，需要他幫忙一定全力以赴，他也長期受到社會栽培，一定是社會最好的志工，除了對於長輩的關懷，青年培育也會持續，青年是未來的希望，未來大家會看到朱立倫在青年培育上也是很好的志工，國際交流也會持續加強，對台灣有利、國民黨有利全力以赴。