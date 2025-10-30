旅宿業明年首季優先開放聘用菲籍移工　薪資門檻至少32K

▲旅宿業明年第一季將開放外籍移工。（示意圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者周湘芸／台北報導

旅宿業缺工未解，行政院會今日拍板「跨國勞動力精進方案」，其中，開放旅宿業聘用外籍中階技術人力，觀光署表示，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3萬2000元，預計明年第一季優先在菲律賓設立據點並開放。

根據觀光署統計，目前國內旅宿業房務及清潔仍有6600名人力缺口，行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍在立法院受訪時說明，過去旅宿業者一直希望開放外籍人力，觀光署已先後調整僑外生、外籍實習生制度，並持續與勞動部協調，最近一次開會就在前幾天。

鄭憶萍指出，在保障本國勞工權益情況下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2000元，就能聘用一名外籍移工，其中，移工的薪資門檻為3萬2000元以上；聘用人數上限則為本國員工勞保投保人數10%，舉例來說，一間飯店若有100名本國勞工，最多就能聘用10名外籍移工。

對於目標補足多少人力缺口，鄭憶萍表示，先前調查旅宿業仍有6600名人力缺口，會以此目標與勞動部協商；至於外籍移工的專業能力門檻，希望具有旅宿工作訓練、測驗，及華語能力達A2以上者，詳細規劃仍以勞動部公布為主。

觀光署長陳玉秀在立院答詢時也說，目前旅宿業規劃開放中階技術人力適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，經過多次會議討論的結果。