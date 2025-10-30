王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

▲王子道歉文被酸爆。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，王子發文道歉，坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，掀起網上群起撻伐。就有網友發現，王子道歉文下方有人留言諷刺「不當兵是因為綠帽在別人頭上了嗎？」也紛紛開酸，「贏了夫人又逃兵」，引發議論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「王子道歉文底下留言有夠好笑」，看到有人在王子IG道歉文下方留「不當兵是因為綠帽在別人頭上了嗎？」忍不住酸「不當兵原因找到了！？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，王子道歉文下方有許多人紛紛留言撻伐，「在朋友跟老婆之間，選擇了朋友的老婆」、「王子犯法與庶民同罪，你知道嗎？」「早說了這世界根本沒有王子」、「我不是破壞家庭的人、超過了朋友間應有的界線，邏輯天才小王子」、「那怎樣才算是破壞家庭關係的人⋯？」

還有網友忍不住怒批，「以前還跟你一起挺飢餓遊戲做公益，好啦謝謝大失望，MVP給你當」、「以為是假的，坐等證據，但看到你這發文，我心涼了」、「欣賞你做第三者，還可以出口成文，把整件事情美化得好像很淒美似的，厲害」、「根本毫無誠意！還在藉口一大堆～要抵制你及代言的所有產品！」