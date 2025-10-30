高雄消防局聯手中鋼鋁業演練　機器人、空拍機強化救災

▲▼為有效提升大型工廠在面對火災等災害時的自主應變能力，及磨練消防人員的專業救災技能，高市消防局第三救災救護大隊於今天(30日)上午，在中鋼鋁業股份有限公司，舉行了一場全面的聯合演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為有效提升大型工廠面對火災等災害時的自主應變能力，並同時磨練消防人員的專業救災技能，高雄市政府消防局第三救災救護大隊今天(30日)上午在中鋼鋁業舉行一場全面的聯合演練，希望增進廠區自衛編組的初期應變能力，使員工能迅速有效地執行通報、初期滅火及避難引導等任務，同時也將消防人員、廠方自設消防隊及救災救護義消動員起來，共同培養支援默契，進一步強化整體救災效能。

本次演練設定的情境為中鋼鋁業股份有限公司的軋鋼廠區內部發生火警，且疑似有員工受困。消防局接獲通報後，立即展現高效率的應變機制，派遣了十餘輛各式消防車及先進的消防機器人、空拍機前往現場進行搶救。

救災隊伍抵達現場後，首先與廠方進行救災資訊交換，迅速掌握受困人員的準確位置。隨即，現場指揮官立即下達指令，派遣專業搜救人員深入廠房內進行搶救，而其他救災人員則同步佈署水線，執行滅火攻擊及火場防護，阻止災情擴大。

在後勤與指揮端，現場指揮官特別指派中隊及大隊幕僚，專責負責救災人員管制、水源調度及整合現場資通訊，確保救災指揮體系能夠順暢運作、資訊傳遞無礙。此次透過高科技裝備的輔助與精細的指揮分工，完整模擬了從接獲通報到人員搶救、滅火防護的全過程。

透過此次在模擬火災與人員受困情境下的實兵聯合訓練，不僅顯著提升了中鋼鋁業公司員工的災時應變能力，成為保障廠區安全的第一道防線，也進一步強化了消防及義消人員的戰技戰術及支援整合默契。指揮官與幕僚群藉由這次機會，成功優化了人員安全管制及指揮調度程序，全面提升了整體的救災應變與協同作戰能力。這項公私部門緊密合作的訓練成果，為保障市民生命財產安全提供了更有力的保障，持續推動高雄市朝向幸福平安的目標邁進。