正國會表態挺林岱樺　詹江村喊「出大事了」：民進黨放棄邱議瑩

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（30日）表示，出大事了，賴清德愛將，王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和正國會立委、議員等昨晚突發文一同表態支持林岱樺參選高雄市長。

對此，詹江村表示，丞相起風，今晚出大事了！自從高雄邁瑩大峽谷被揭露之後，邱議瑩的民調就一路直直落，近日邱議瑩又因為掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象。

詹江村認為，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺。賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。

詹江村直言，看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭。這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。

▼民進黨立委邱議瑩。（圖／記者湯興漢攝）