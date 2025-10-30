陸新晉女首富鍾慧娟身家1410億人民幣　手握港股醫藥龍頭翰森製藥

▲翰森製藥董事會主席鍾慧娟港交所敲鐘。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

胡潤百富今（30）日公佈《2025胡潤女企業家榜》，64歲的翰森製藥董事長鍾慧娟以1410億元人民幣（約6095億元新台幣）身家，首次登上中國女首富寶座，超越藍思科技創辦人周群飛與娃哈哈集團「長公主」宗馥莉。鍾慧娟以創新藥領域的長期投入，成為大陸醫藥界最具影響力的企業家之一。

▲翰森製藥。（圖／CFP）

《財視傳播》報導，10月30日，胡潤百富發佈了《2025胡潤女企業家榜》。中國創新藥頭部企業翰森的64歲鐘慧娟以1410億元財富首次成為中國女首富。以1110億元和875億元排在第二和第三的分別是藍思科技周群飛和娃哈哈「長公主」宗馥莉。受公司內部動盪影響，宗馥莉從曾經女首富的位置跌落第三名。

在大陸醫藥生技領域，「孫飄揚與鍾慧娟」可說是業界最具代表性的夫妻檔。孫飄揚掌舵A股龍頭恆瑞醫藥，鍾慧娟則領導港股醫藥巨頭翰森製藥。2019至2020年間，兩人多次登上胡潤與福布斯富豪榜；在2020年《胡潤全球百強企業家》中，他們以2250億元（人民幣，下同）身家名列第32位。2024年《新財富500創富榜》顯示，鍾慧娟一家三口均入榜，總財富突破1200億元。

公開資訊顯示，翰森製藥早年以仿製藥起家。1997年推出抗生素品牌「美豐」，首年即創收3000萬元，至2003年已躋身全國醫藥百強企業。隨後，鍾慧娟前瞻性地將公司戰略轉向創新藥研發，專注抗腫瘤、抗感染、中樞神經、代謝與自身免疫等重大疾病領域。