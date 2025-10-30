陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化　台將現身測試會

▲大陸CPB棒球聯賽2026年開打，舉辦測試會廣邀好手加盟。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首個以城市為單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」正加速成形。10月26日至27日，官方在上海浦東舉辦公開測試會，吸引逾200名選手參與，包括台灣U18世界冠軍隊成員林敬富與前中華隊捕手郭力愷等。聯賽預計於2026年1月開賽，象徵著大陸棒球進入市場化新階段。

《澎湃新聞》報導，「大陸CPB聯賽全稱為中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball），於2025年9月宣佈成立，賽事希望通過市場化運營，以搭建可持續發展的職業聯賽體系為目標，繼而為中國棒球運動的整體發展助力。

CPB聯賽開打前，先後在深圳和上海舉辦測試會，其中，在上海極鏡懸浮體育公園舉行的公開測試會，將為2026年1月9日開打的首屆「立春聯賽」儲備戰力，兩地測試會的參加者平均年齡25.6歲，18至22歲新生代選手佔比最高，顯示，棒球運動在大陸年輕族群中的關注度持續提升。

在深圳站與上海站的測試名單中，也不乏知名球員現身，包括大陸首位簽約美職（MLB）球員許桂源、台灣U18世界盃冠軍成員林敬富、曾入選中華隊的捕手郭力愷，以及曾獲少棒錦標賽最佳捕手的梁永樂等。此外，包括美國、韓國、多明尼加等國外籍球員也遞交申請，希望加入CPB聯賽。

依照規劃，CPB聯賽將於大陸全運會結束後舉行官方測試會，最終選出參賽名單。主辦方表示，聯賽首年採短期賽會制，既不影響省市專業隊訓練，也能提高競技水平，並為職業化運營探索模式。

據悉，大陸棒球人口已達2200萬，青少年賽事隊伍超過900支，顯示出基礎持續擴大，主辦方強調，CPB聯賽將以三年為期推進市場化與職業化轉型，2027年升級為巡迴主場制，2028年全面實施主客場制，賽期將延長至20週、總場次達96場。

CPB聯賽主辦方強調，「我們希望不僅為中國棒球人才提供職業舞台，也讓優秀選手能進軍世界頂級聯賽，最終與國際職棒強權分庭抗禮。」