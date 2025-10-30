反制中共長臂管轄　國安局：配合舉報與制裁的團體、個人將依法偵處

▲國安局表示，協助中共傳散恫嚇爭訊團體及個人，因違《國家安全法》等，若有具體事證，將提供權責機關依法偵處。圖為國安局長蔡明彥29日赴立院專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任，國安局長蔡明彥昨表示，這是中共對意見不同人士進行跨境脅迫，主要是進行政治性宣示。國安局今（30日）透過報告表示，會協調統合國安情報團隊， 掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國 《國家安全法》等， 若有具體事證，本局將提供權責機關依法偵處。

由於沈伯洋遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，形塑對台「長臂管轄」，民進黨籍立法院外交委員會召委王定宇臨時增列30日國安局等單位報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」。

根據國安局報到指出，中共對台「長臂管轄」或「跨境鎮壓」，是以統一台灣為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取各種威脅及干預手段，冀圖在國際孤立臺灣，削弱台灣主權地位，並在台內部營造心理恐慌及對立氣氛，而案例樣態包括「修法擴增國安管轄範圍」、「設立反獨懲治舉報機制」、「媒宣我公民遭判刑實例」、「公布名單立案懸賞通緝」、「制裁企業增強威懾力度」。

在我方應處作為部分，國安局表示，除針對中共羅列「涉獨清單」，本局繼續指導國安情報團隊，注蒐中共利用在地協力者或黑幫組織，滋擾、危害國內特定人士或企業相關情訊，預做防處；另請警政署加強必要之安維部署，確保人身安全外，還會執行「依法反制中共滲透」、「提升國人風險意識」、「強化國際友盟合作」。

對於何謂依法反制中共滲透？國安局進一步表示，本局會協調統合國安情報團隊， 掌握協力中共傳散恫嚇爭訊、配合中共舉報與制裁作為的團體及個人，因相關作為違反我國 《國家安全法》、 《國家情報工作法》 、《刑法》及《個人資料保護法》 ，若有具體事證，本局將提供權責機關依法偵處。