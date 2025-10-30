川習會登場！朱立倫：台灣親美但不能依美　應重啟兩岸對話

▲國民黨主席朱立倫強調應重啟兩岸對話，台灣親美但不能依美 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

川習會30日在南韓釜山正式登場。國民黨主席朱立倫強調，台灣親美，但不能依美，台灣必須要逐漸重啟兩岸之間的對話交流，這才是最重要的，完全依賴美國的話，中間的變數或壓力會很大。

美國總統川普與中國國家主席習近平今天上午在南韓釜山舉行川習會，成為全球矚目的焦點。朱立倫提到，相信川普總統跟習近平主席的見面，對於中美雙邊的貿易緊張關係或者整個地緣政治是有正面的幫助，「我們是絕對樂觀其成，也希望對未來台海和平有更大的幫助」。

但朱立倫強調，「我們親美，不能依美，我們必須要逐漸重啟兩岸之間的對話交流，我覺得這才是最重要的，完全依賴美國，中間的變數或壓力是很大的」。

另，針對昨日朱立倫在中常會上特別重申國民黨「親美、友日、和陸」立場，媒體問到是否是對新任主席鄭麗文的喊話？朱立倫說，這個就是國民黨創黨的精神，也是幾十年來大家永遠都以捍衛中華民國、一切以中華民國為本，「親美、友日、和陸」本來就是國民黨多年來一貫的政策，這個路線不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章黨綱裡面，長期以來就這樣走的，相信大家都知道，這是國民黨所堅持的。