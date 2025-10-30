永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

駐守永康長達73年的陸軍砲兵學校，30日正式完成最後一趟搬遷作業，為感念砲校長年駐防守護鄉里的深厚情誼，台南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，市長黃偉哲親自出席，代表全體市民向官兵致上最誠摯的感謝，感念砲校見證城市發展的歷史貢獻。

活動中，砲校指揮官李少將贈送象徵榮譽與使命的「砲彈造型水壺」予黃市長，象徵市府肩負關廟新營區建設與永康舊址開發的重任；黃偉哲則回贈「野戰帽」，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐湯山新營區訓練順利、平安如意。

黃偉哲表示，砲校自1951年設校以來，長年與永康共同成長，為地方安全與城市穩定發展立下汗馬功勞。隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，砲校遷建計畫在歷任縣市長及民代的努力下逐步推動，並於賴清德總統任市長時拍板定案。新校區位於關廟湯山營區，環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵專業訓練的優質基地；而永康舊址則將開啟全新篇章，為地方帶來更寬廣的發展契機。

黃偉哲市長指出，砲校舊址一期14公頃開發區已完成市立圖書館新總館及閱之森公園建設；第二期區段徵收面積達69.03公頃，預計新增20公頃綠地，其餘將規劃為機關用地與產業發展區，兼顧行政、經濟與休憩功能，打造共榮多贏的都市格局。

市府說明，砲校自駐永康四分子營區以來，後遷至中山南路現址，至今已有73年歷史。自1994年起即有搬遷討論，並於2011年經行政院核定，由市府制定專案推動「關廟基地遷建與開發」。2018年10月在李孟諺代理市長主持下正式動土，歷經6年多施工，新校區順利竣工，今年10月起分批遷出，今日完成最後一趟搬遷，象徵永康地區翻開發展新頁。

地政局指出，砲校原址將由地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公功能，結合公園綠軸與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。工程預計115年啟動、118年底完工，為地方注入新動能。

園區設計上也融入軍事意象轉化的文化語彙，例如以砲彈造型打造滑梯、攀爬架等遊具，兼具歷史記憶與親子互動；北側保留砲校遺構與老樹、防流彈土堤，南側保留大門與照壁，將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩新地標。

此外，原電訓大樓經評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府機關進駐，延續建物生命、提升行政效能。今日活動由永仁高中舞獅隊暖場，多位立委與議員或派員出席，共同見證永康砲校歷史性搬遷，象徵榮耀傳承與城市蛻變的關鍵時刻。