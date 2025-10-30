　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

駐守永康長達73年的陸軍砲兵學校，30日正式完成最後一趟搬遷作業，為感念砲校長年駐防守護鄉里的深厚情誼，台南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，市長黃偉哲親自出席，代表全體市民向官兵致上最誠摯的感謝，感念砲校見證城市發展的歷史貢獻。

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，砲校指揮官李少將贈送象徵榮譽與使命的「砲彈造型水壺」予黃市長，象徵市府肩負關廟新營區建設與永康舊址開發的重任；黃偉哲則回贈「野戰帽」，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐湯山新營區訓練順利、平安如意。

黃偉哲表示，砲校自1951年設校以來，長年與永康共同成長，為地方安全與城市穩定發展立下汗馬功勞。隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，砲校遷建計畫在歷任縣市長及民代的努力下逐步推動，並於賴清德總統任市長時拍板定案。新校區位於關廟湯山營區，環境優美、腹地遼闊，將成為砲兵專業訓練的優質基地；而永康舊址則將開啟全新篇章，為地方帶來更寬廣的發展契機。

黃偉哲市長指出，砲校舊址一期14公頃開發區已完成市立圖書館新總館及閱之森公園建設；第二期區段徵收面積達69.03公頃，預計新增20公頃綠地，其餘將規劃為機關用地與產業發展區，兼顧行政、經濟與休憩功能，打造共榮多贏的都市格局。

市府說明，砲校自駐永康四分子營區以來，後遷至中山南路現址，至今已有73年歷史。自1994年起即有搬遷討論，並於2011年經行政院核定，由市府制定專案推動「關廟基地遷建與開發」。2018年10月在李孟諺代理市長主持下正式動土，歷經6年多施工，新校區順利竣工，今年10月起分批遷出，今日完成最後一趟搬遷，象徵永康地區翻開發展新頁。

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

地政局指出，砲校原址將由地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公功能，結合公園綠軸與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。工程預計115年啟動、118年底完工，為地方注入新動能。

園區設計上也融入軍事意象轉化的文化語彙，例如以砲彈造型打造滑梯、攀爬架等遊具，兼具歷史記憶與親子互動；北側保留砲校遺構與老樹、防流彈土堤，南側保留大門與照壁，將規劃為市集與活動廣場，成為市民休憩新地標。

▲台南市長黃偉哲歡送陸軍砲兵學校遷駐關廟，感謝官兵守護地方73年。（記者林東良翻攝，下同）

此外，原電訓大樓經評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府機關進駐，延續建物生命、提升行政效能。今日活動由永仁高中舞獅隊暖場，多位立委與議員或派員出席，共同見證永康砲校歷史性搬遷，象徵榮耀傳承與城市蛻變的關鍵時刻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

崑山科大展現AI與工程創意實力　「萬潤競賽」四度蟬聯獲獎最多學校

未注意車前狀況釀禍　自小客擦撞路邊車輛當場翻覆釀2傷

屏東75歲阿北出門散步「熱到昏倒路邊」　枋寮警緊急救援

日月潭花火音樂嘉年華11/1再登水社　警公告交管疏導措施

台南官田工廠凌晨起火　自動警報器及時通報助消防快速控制火勢

永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

貓羅溪淹水問題　縣府：水利署補助12億徵地建滯洪池

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

南投露營嘉年華11／8國姓登場！首推音樂祭　打造最大市集

崑山科大展現AI與工程創意實力　「萬潤競賽」四度蟬聯獲獎最多學校

未注意車前狀況釀禍　自小客擦撞路邊車輛當場翻覆釀2傷

屏東75歲阿北出門散步「熱到昏倒路邊」　枋寮警緊急救援

日月潭花火音樂嘉年華11/1再登水社　警公告交管疏導措施

台南官田工廠凌晨起火　自動警報器及時通報助消防快速控制火勢

永康砲校最後一批官兵遷移關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

貓羅溪淹水問題　縣府：水利署補助12億徵地建滯洪池

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

【遠離立霧溪！】花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲

地方熱門新聞

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老愛心卡福利再升級　新增這二措施

瑪利亞基金會推安老家園

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

金枝演社劇團11／16南投公演《可愛冤仇人》

台南官田工廠凌晨起火自動警報器及時通報助控制火勢

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會11／6雲品登場

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

崑山科大展現AI與工程創意實力「萬潤競賽」獲獎最多學校

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

更多熱門

相關新聞

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金

適逢九九重陽節，29日台南市長黃偉哲特別向全市長輩獻上誠摯祝福，並宣布今年加碼發放1300元重陽敬老金，2026年更將提高至1500元，以實際行動感謝長者長年對城市發展的付出。

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

防疫、環保雙管齊下！台南禁廚餘養豬一起守住滷肉飯的香氣

防疫、環保雙管齊下！台南禁廚餘養豬一起守住滷肉飯的香氣

關鍵字：

永康砲校關廟黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面