黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚2025年守望相助隊績優單位及阻詐有功人員，肯定基層力量守護治安的付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲28日下午主持市府治安會報，親自頒獎表揚2025年守望相助隊考覈評鑑績優單位及阻詐有功人員，今年共有44支守望相助隊脫穎而出，市長黃偉哲感謝隊員們長年犧牲休息時間，協助地方在治安、交通、消防救災、防詐宣導與關懷弱勢等面向默默奉獻，是市府推動社區安全的重要夥伴，也是守護市民生活的第一道防線。



會中同時表揚2025年9月金融機構及超商業者成功阻詐182件、268名有功人員，攔阻詐騙金額達9191萬元。受獎單位包括中國信託中台南分行、中國信託善化分行等；另在2025年第3季攔阻績優金融機構中，中國信託善化分行、永康分行、東台南分行、中台南分行及台新銀行台南分行表現亮眼。其中，中國信託善化及東台南分行更已連續三季榮獲績優，成果相當不易。



警方統計，台南市9月詐欺案件共1,174件，較上月減少。高發詐欺類型前三名為假網拍（28.62%）、假投資（11.75%）及色情應召詐財（8.43%）。被害者年齡層以24至49歲佔比最高（62.95%），其次為23歲以下（19.76%），再者為50至64歲（12.78%）；職業類型則以基層技術工及勞力工（29.64%）居首，專業技術人員（26.41%）次之。區域分佈則以永康區（189件）最多，安南區（114件）與東區（113件）緊追其後。



黃偉哲市長讚許守望相助隊與金融機構行員能即時識詐、機警通報，成功攔阻多起詐騙案件，展現高度社會責任與守護民眾財產安全的決心。他也感謝市府各局處與警方持續推動打詐工作，透過跨域合作與宣導行動，讓防詐觀念深入社區、校園與家庭，共同為台南打造更安全、安心的宜居城市。