見台人出國喊「讓國旅死透」！Cheap傻了：補這句幹嘛

國旅遭受詬病已久，許多人寧願出國，但百萬網紅Cheap就看到有人稱「出國玩讓國旅死透」，忍不住搖頭「你出國就出國，還補一句：『讓國旅死透』幹嘛」，直嘆「現在『國旅羞恥感』正在漫延，就跟在中國說：『我在看國足』一樣」，話題引發議論。

Cheap在粉專開酸近來流行的「國旅羞恥感」，直球問「欸不是，你出國就出國，還補一句：『讓國旅死透』幹嘛？」他形容這股風氣像在中國承認「我在看國足」一樣尷尬，還用段子比喻，「男生晚上躲在被窩裡偷看國足…被誤會在看A片，反而鬆一口氣。」

不過，看到貼文後，留言區火力全開，最多人點名價位與體驗失衡，「我沒有討厭國旅 只是國旅不歡迎口袋不深的我」、「夠有錢才能住台灣飯店」、「日月潭住宿一晚三萬」、「一個晚上8000」。也有人直白，「國旅不是不好，是不划算」、「去沖繩玩還比去墾丁便宜」、「看到週末房價是平日的三四倍 不如出國。」

還有網友抱怨「貴、塞、測速多、CP值低」，不過平日走行程、自然系玩法依舊好玩，「現在都當日來回，或請特休平日去，五星級平日便宜好多」、「都以大自然為主，杉林溪好美」、「花蓮很不錯～好山好水、飯店也不貴。」