正國會林佳龍力挺選高雄挨轟　林岱樺：攻擊我可以！別傷害我朋友

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職昨晚突表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，更說林岱樺不貪不取，盼高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，但因林岱樺涉嫌詐領助理費，引發社會熱議，綠委邱議瑩則說，身為國家從政者，國家、台灣利益應放在第一位。對此，林岱樺今（30日）回應，「岱樺可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友」。

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，本（10）月27日首度開庭，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和一票正國會立委、議員等昨晚突發文替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長。林佳龍在貼文提到，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，邀請高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，林佳龍還在留言區分享林岱樺的主題曲〈心酸的告白〉。

不過，邱議瑩認為，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。許智傑則說，各派系有自己的立場及想法，我們都尊重。賴瑞隆表示，大家君子之爭，要點到為止，不要傷了和氣。

對此，林岱樺回應，「岱樺可以承受任何的攻擊，但不要傷害我的朋友」，台灣的力量，不容許再一再地被切割。林岱樺有沒有罪？她將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。

林岱樺強調，她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何的檢驗。萬千磨難，終將還她清白。她相信，最後的事實會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向她的石頭。台灣民主，加油！

媒體追問，怎麼看黨內對手也認為派系領導人應守中立？林岱樺重申，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再的被切割。