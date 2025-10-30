正國會突表態挺「不貪不取」林岱樺　林佳龍：支持捍衛權利

記者詹詠淇／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職昨晚突表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，更說林岱樺不貪不取，盼高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，但因林岱樺涉嫌詐領助理費，讓不少綠營支持者傻眼。對此，林佳龍今（30日）表示，支持林岱樺捍衛自己的權利，「我們社會應該給予她這一個一定的空間」。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，本（10）月27日首度開庭，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和一票正國會立委、議員等昨晚突發文替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長。林佳龍在貼文提到，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，邀請高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」，林佳龍還在留言區分享林岱樺的主題曲〈心酸的告白〉。

立法院外交及國防委員會今（30日）外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

林佳龍會前受訪表示，台灣是一個民主法治且很保證人權的社會，「所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利」，在司法上，為她自己做好辯護。

林佳龍說，也期待對一個認真問政、基層深耕，受到廣大人民支持的7任立委，「我們社會應該給予她這一個一定的空間」，不只在法庭，也向支持者加以說明。

而面對媒體追問「不貪不取」部分，林佳龍則未回應，快速步向會議室。