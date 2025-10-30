正面表態？川普川習會前強調台灣就是台灣　林佳龍有信心：密切關注

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普將於今（30日）上午11時（台北時間上午10時），在韓國與中國國家主席習近平舉行會晤。被問及預期習近平將如何在台灣議題施壓，川普表示，不確定是否會談到，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，外交部長林佳龍表示，當然密切關注美中會談，也注意到川普與日本首相高市早苗會面時強調台海和平穩定，我方對台美關係有信心，也有密切溝通管道。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者陳煥丞攝）

總統賴清德29日主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表達「反對推進統一」的態度。他在談話中強調，台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。

立法院外交及國防委員會今外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，並備質詢。

林佳龍會前受訪表示，因為中國一再要改變現狀，當然我方要捍衛現狀。所謂的「推進統一」，就是企圖改變台海現狀，所以我方必須持續地捍衛台海和平跟台灣安全。

媒體也關心，川習會今日上午舉行，川普表示不確定會不會談到台灣，但台灣就是台灣，這是否能解讀為對台灣地位正面表態？

林佳龍回應，「我們當然密切關注美中的會談」，也注意到川普跟高市早苗會面時，對台海和平穩定重要性的強調。台美關係建立在《台灣關係法》、六項保證，以及非常密切的，包括安全、經貿、科技、文化各方面的交流與合作，「所以我們對台美關係有信心，也有密切的溝通管道」，也隨時會注意這次APEC，包括各國重要的首長會議發展。

▼外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）