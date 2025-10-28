美國以色列公共事務委員會首度組團訪台　外交部：持續深化夥伴關係

▲外交部長林佳龍（中）與AIPAC會長卡明斯基（左三）、董事會主席圖卿（左二）、執行長布蘭特（左一）、國際事務主任施奈德（右三）、營運長克里斯汀森（右二）及「薛智偉猶太社區中心」創辦人薛智偉（右一）合影。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

「美國以色列公共事務委員會」率領逾200人的大規模訪問團首度訪台，在台期間不僅邀請總統賴清德出席晚宴，也與外交部長林佳龍就區域情勢進行交流。外交部表示，將持續與美國及其他民主國家各界友人緊密合作，深化夥伴關係，增進人民福祉與共同利益，攜手促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。

「美國以色列公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee, AIPAC）訪問團於今（2025）年10月24日至28日來台訪問。訪團由會長卡明斯基（Bernard Kaminetsky）、董事會主席圖卿（Michael Tuchin）及執行長布蘭特（Elliot Brandt）等領導階層率領，全團成員逾200人，為該會近年規模最大的海外訪問團。外交部長林佳龍歡迎訪團到訪，並與訪賓就區域情勢及台灣、美國與以色列三方合作廣泛交換意見。

AIPAC是美國具影響力的大型非政府組織，此次為該組織首度組團訪問台灣。訪團在台期間，邀請總統賴清德出席AIPAC主辦的晚宴；外交部長林佳龍也在訪團抵台首日出席歡迎活動並應邀致詞，指出台灣致力維護國家安全與區域穩定，不尋求衝突，並積極為國際社會貢獻力量，展現台灣作為可信賴夥伴的決心。

外交部再次重申台灣堅定維護和平的立場，並肯定美國總統川普（Donald Trump）及相關國家推動中東地區和平穩定的努力。外交部將持續與美國及其他民主國家各界友人緊密合作，深化夥伴關係，增進人民福祉與共同利益，攜手促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。