政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

▲王義川發文挺林岱樺參選高選市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）

▲王義川發文挺林岱樺參選高選市長。（圖／翻攝自Threads／王義川）

記者郭運興／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職29日晚間突一同發文表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，引起各界議論。其中，綠委王義川發出「挺林岱樺岡山大造勢」貼文，更遭到4000多則網友留言洗版砲轟「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔」、「你挺她，那請你上政論不要再表現出一副正義凜然的樣子批評你的政敵」、「不是隨便推個民進黨的，高雄人就會全部買單喔」、「民進黨覺得高雄可以再一次丟失執政權嗎」。

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，而正國會掌門人、外交部長林佳龍和正國會立委、議員等昨晚突發文一同表態支持林岱樺參選高雄市長。

王義川也於社群平台Threads貼出林岱樺11月1日「大岡山大造勢，站出來，挺岱樺」活動宣傳海報，並寫上「星期六，高雄朋友我們岡山見」。

貼文一出，吸引15萬次瀏覽，湧入4400則網友留言砲轟「民進黨是嫌票太多還是高雄太穩？沒這件事喔」、「我是高雄人，死忠台派，拒絕林岱樺」、「你挺她，那請你上政論不要再表現出一副正義凜然的樣子批評你的政敵」、「不是隨便推個民進黨的，高雄人就會全部買單喔」、「民進黨覺得高雄可以再一次丟失執政權嗎」、「你們有邱議瑩、賴瑞隆可以選，最後卻選林岱樺」。

▼民進黨立委王義川。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼民進黨立委王義川。（圖／記者陳煥丞攝）

另外，民進黨新北市議員卓冠廷則在臉書發出長文表示，不讓林岱樺孤單，多屆的超資深立委，再次挑戰參選高雄市長，民調持續領先了好長一段時間，可此時，也是最辛苦的那一個。

卓冠廷表示，過去幾年，林岱樺的身上有許多爭議，自己不會故意裝作沒看見。林岱樺的立場、表態、價值，常與他不同，但他有深刻的觀察，遇到批評時，林岱樺不會氣憤地指責別人不理解她，反而，會希望理解別人的想法。尤其，是當本土的支持者也對她產生質疑時。

卓冠廷強調，林岱樺認真地把每一刻都投注在她熱愛的土地，也把每一份力貢獻給願意相信而支持、請托她的人。

卓冠廷直言，從政不易，現在很明顯地，是林岱樺最困難的一刻，但自己很敬佩堅持的毅力和勇氣，不被打倒，而願意繼續不斷地溝通、說服。這禮拜六是林岱樺的大岡山造勢，自己與許多朋友受到邀請，自己也會參加，自己希望努力、認真奉獻的人不會孤單，岱樺姐，加油！

但貼文一出，仍遭到不少支持者留言批評「你在鬼扯什麼，你就是假裝看不見、不分是非搞派系的瞎挺」、「聽你說完我覺得很失望」、「派系對，什麼都對」、「有尊重過高雄人的想法嗎」、「正國會別鬧了好嗎」、「請吧你這一年在政論節目罵柯文哲貪污的話，原封不動的告訴她」。

▼卓冠廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼卓冠廷。（圖／記者湯興漢攝）

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

外交部：中國是麻煩製造者　近10年22%跨國鎮壓與中國有關

外交部：中國是麻煩製造者　近10年22%跨國鎮壓與中國有關

哈利波特迷快看！一卡通推「3D嘿美」

哈利波特迷快看！一卡通推「3D嘿美」

1800海陸雙享！法式鐵板燒11／1插旗高雄

1800海陸雙享！法式鐵板燒11／1插旗高雄

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

關鍵字：

林岱樺正國會王義川卓冠廷高雄民進黨2026

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

