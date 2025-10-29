「戲說防詐真功夫」 台東縣警局攜手布袋戲團以戲宣導阻詐行動

▲台東縣警局邀傳統布袋戲團共同阻詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾防詐意識，避免陷入假交友、假網購等詐騙陷阱，台東縣警察局28日舉辦「戲說防詐真功夫」打詐記者會，由副縣長王志輝與警察局長蔡燕明共同主持，特別邀請「小美園布袋戲團」現場演出反詐劇場，以傳統藝術結合現代議題，創新宣導防詐觀念，吸引眾多民眾參與。

副縣長王志輝表示，台東不僅擁有好山好水，更蘊藏豐富的文化底蘊。此次邀請在地布袋戲團參與打詐宣導，不僅形式親民，也讓防詐教育更貼近民眾生活。近期詐騙集團手法層出不窮，常假冒公務機關或以交友、投資為名誘騙民眾，期盼透過戲劇形式深入社區，讓反詐意識從娛樂中自然扎根。

警察局長蔡燕明指出，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，台東縣今年9月共發生98件詐欺案件，遭詐金額達新台幣2,302萬2,000元，較8月財損金額減少771萬6,000元。詐騙手法中以「假網路購物」最為常見，財損金額最高則來自「假投資」與「假交友（投資詐財）」類型，顯示此類詐騙仍具高度危害，亟需持續防制與宣導。

活動中，播放小美園布袋戲團製作的反詐影片《愛情的騙子》，描述一名男子透過網路交友邂逅心儀女子，隨後在投資虛擬貨幣過程中陷入詐騙陷阱。劇團並現場演出《限時優惠？陷你受騙！》橋段，透過生動逗趣的角色互動揭露假網購詐騙手法，提醒民眾警覺「低價出清」與「限時促銷」背後的陷阱，在笑聲中學會防詐技巧。

王副縣長感謝小美園布袋戲團及各協力單位的熱情參與，他表示，防詐宣導不該流於說教，透過結合地方文化表演，更能貼近民眾日常、深化印象。台東縣政府與警察局將持續推動多元識詐行動，讓「全民反詐」成為共同信念，共同打造安全無詐的生活環境。