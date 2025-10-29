多良村運動會熱鬧登場　警宣導酒駕防制與反詐觀念獲民眾好評

▲警民攜手宣導酒駕防制與反詐意識 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

多良村與大溪國小日前舉辦聯合運動會，活動中除展現社區凝聚力，也成為推廣交通安全與防詐教育的良好契機。大武警分局多良派出所員警受邀參與，不僅協助現場交通疏導，更趁機向民眾宣導「酒駕零容忍」與「識詐防詐」觀念，現場互動熱絡，獲得參與村民熱烈回應。

活動現場氣氛熱鬧，員警透過簡明案例與問答互動，提醒民眾「酒後不開車」的重要性，強調「酒駕零容忍」的執法決心。警方表示，許多酒駕事故往往發生在偏鄉地區與聚會場合，一時僥倖可能釀成終身遺憾，希望透過社區宣導，讓「代駕或搭乘計程車」成為民眾的自然習慣。

除交通安全外，警方也藉此機會進行防詐宣導。針對近期常見的假投資、假網拍及解除分期付款詐騙手法，員警以真實案例說明識別重點，提醒民眾遇到可疑電話或訊息時保持冷靜，應先查證再回應，並可撥打165反詐騙專線求助，以防受害。許多民眾表示，透過活動中的實例講解與互動問答，更能了解詐騙手法，也願意回家提醒家人朋友提高警覺。

大武警分局指出，結合社區活動推動宣導能讓警民交流更自然，也能讓安全觀念深入地方生活。未來警方將持續透過學校、社區及村里活動推動教育宣導，期望營造守法、反詐、安全的友善社區環境。