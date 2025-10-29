8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

▲熊讚愛心團隊送愛到創世台東院。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「愛沒有距離，善行無界限。」來自彰化的熊讚愛心團隊懷抱滿滿的善念與行動力，翻山越嶺、車行三百多公里，於10月29日上午親自將募集而來的醫療器材與植物人照護物資送抵創世基金會台東院。這已是熊讚愛心團隊連續第八年為偏鄉植物人注入溫暖與希望。

熊讚愛心團隊由廖敏雄先生號召，自2017年4月起持續串聯各界資源、匯聚愛心，行善足跡遍及創世全台多所安養院。廖先生表示：「得知台東院部分設備及醫療器材老舊，我們特地準備了工業烘碗機、氣墊床及噴霧治療機等設備，希望能為院方打造更便利、更舒適的照護環境，讓院民得到最好的守護。」他也誠摯呼籲社會大眾：「只要願意伸出援手，再小的力量都能匯聚成大愛，讓植物人服務永續不間斷，為弱勢注入溫暖。」

創世台東院院長王玉鳳表示，目前院內安養50位植物人，台東地區資源相對有限，許多物資都需仰賴外界協助。她感性地說：「感謝熊讚愛心團隊長途奔波、出錢出力，將愛送進偏鄉。每一份幫助，都是對植物人家庭最深的支持與力量。」

創世台東院也誠摯邀請社會大眾共同響應愛心行動，讓愛的力量持續傳遞，為植物人家庭撐起希望的天空。

郵政劃撥：50173235

☎️ 愛心專線：(089) 220-848（愛心加備小組）