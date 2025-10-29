　
地方 地方焦點

帥氣警校園宣導防詐、交安與反霸凌　學童齊喊：長大也要當警察

▲帥氣警員宣導防詐、交安與反霸凌。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲帥氣警員宣導防詐、交安與反霸凌。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所警員薛有博及羅曉薇，於28日上午受福原國小邀請，前往五年級班級進行「防詐騙、交通安全與防制校園霸凌」主題宣導。兩位員警以活潑生動的方式結合漫畫短片、真實案例與有獎徵答互動，帶領學童在輕鬆有趣的氣氛中學習正確的法治與安全觀念，現場笑聲與掌聲不斷，氣氛相當熱絡。

活動開始，羅曉薇警員以「詐騙陷阱就在你我身邊」為題，播放防詐宣導漫畫影片，說明近年常見的假網購、遊戲點數與交友詐騙手法，提醒學童面對可疑電話或訊息時，要「冷靜、查證、不匯款」，並主動告訴家長或老師。接著，她以「校園零霸凌」為主題，鼓勵同學勇敢拒絕語言或肢體霸凌，並呼籲大家「伸出手關心、勇敢說不」，共同營造友善校園。

隨後由警員薛有博講授交通安全課程，他以幽默方式講解學童日常行走與搭乘交通工具的注意事項，強調過馬路時要「停、看、聽」，並提醒夜間穿著深色衣物的學生應配戴反光物品，提高能見度，確保行的安全。薛員並以問答互動送出小禮物，讓學童在遊戲中學習交通常識。

帥氣陽光的薛員成為全場焦點，孩子們爭相上前合影留念，更異口同聲地說：「我長大也要當警察！」現場笑聲不斷，氣氛溫馨。校方表示，透過警察進入校園宣導，不僅增進孩子對警察工作的理解，也能讓法治與自我保護觀念從小扎根。

關山警察分局表示，近年青少年相關詐騙與交通事故頻傳，分局各所將持續結合轄內學校推動校園宣導，讓孩子以寓教於樂的方式學會防詐、防霸凌與交通安全觀念，期能打造「識詐從小開始、交安落實日常」的安全校園環境。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

