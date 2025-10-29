　
地方 地方焦點

邱垂正主委台東大學演講　強調兩岸和平須在實力與準備之上

▲邱垂正主委蒞臨台東大學專題演講。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲邱垂正主委台東大學專題演講。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東/台東報導

台東大學公共與文化事務學系於10月27日舉辦專題演講，邀請行政院大陸委員會主委邱垂正博士以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題發表演說，分享政府政策思維與兩岸互動現況。活動在人文學院禮納布人文講堂舉行，由學術副校長靳菱菱出席致意，現場近百位師生參與，氣氛熱絡。

邱垂正指出，維護台海和平是政府堅定不移的政策立場，但和平不能只依賴對岸的善意，而應建立在「實力與準備」的基礎上。他強調，面對複雜多變的國際與地緣政治局勢，政府將以務實態度處理兩岸事務，在維持現狀與鞏固民主韌性的原則下，持續推動對等、尊嚴且有序的交流。

邱主委也提醒，隨著兩岸互動持續發展，台灣師生若規劃前往中國，應事先進行人身安全評估並使用政府登錄系統，以利在必要時獲得即時協助。他並分享多年參與兩岸政策制定的經驗，鼓勵學生以開放心態理解區域變化，強化風險意識與民主素養。

公共與文化事務學系主任柯志昌表示，這場演講與系所關注的公共治理及區域發展議題密切相關，對學生深化對兩岸關係的結構性理解具有重要意義。未來系上將持續邀請具政策經驗的專家進入課堂，結合理論與實務，培育能在地方與國際間靈活對話的公共事務人才。

台東大學表示，校方將以此為契機，推動「中國識讀與兩岸關係」系列課程，結合政策分析、區域研究與在地實作，協助學生建立理性務實的國際觀與公共參與能力，為校園公共討論注入更多元的思辨能量。








邱垂正主委台東大學演講　強調兩岸和平須在實力與準備之上

