社會 社會焦點 保障人權

桃園少婦約男大生「多人運動」！還懷了小王的種　綠帽尪氣瘋

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲男子與妻子結婚多年，怎料妻子多次與網友外出過夜，還約男大生多人性行為，甚至跟一名小王有染、懷上小王的孩子。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名男子阿奇（化名）與妻子小樂（化名）結婚多年，怎料小樂婚後多次與網友單獨過夜，還約男大生多人性行為，更是與男子阿雄（化名）裸體視訊、互傳鹹濕訊息，甚至懷了阿雄的孩子，氣得阿奇一狀告上法院。桃園地院審理後，認定阿奇已與小樂和解，因此予以駁回。

根據判決書內容，阿奇與小樂2012年間結婚，怎料小樂婚後多次與網友單獨過夜，2023年2月、3月間更是與阿雄多次單獨約會、裸體視訊，還互相傳送曖昧、鹹溼的訊息，且同年3月還跟男大生相約進行多人性行為。除此以外，在2人婚姻關係存續期間，小樂還意外懷上阿雄的孩子，種種情況讓他實在忍無可忍，決定向2人求償共150萬元。

對此，小樂則喊冤，犯錯以後她誠心道歉，希望能夠繼續維持婚姻，還因此將房子過戶給了阿奇，當時阿奇也承諾不會提告。此外，阿奇還透過小樂，與阿雄達成和解，阿雄也有傳送和解書給阿奇，並且匯款36萬元進入指定的帳戶，全程皆有留下證據。

因此，桃園地院法官認為，既然阿奇已與小樂、阿雄達成和解，不能再就同一事實進行請求，難認阿奇的主張可採，因此予以駁回，全案仍可上訴。

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

男星范姜彥豐今（29日）在社群平台公開影片，指控妻子粿粿在婚姻期間與王子（邱勝翊）發生不正當關係，導致兩人3年婚姻破裂。消息曝光後，網友陸續在網路上挖出粿粿與王子過往的親密互動，其中一張3年前耶誕節的合照成為焦點，被認為是「神預言」，引發熱烈討論。

