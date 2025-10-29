王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

▲王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。（圖／翻攝meigo.c）



記者鄒鎮宇／綜合報導

男星范姜彥豐今（29日）在社群平台公開影片，指控妻子粿粿在婚姻期間與王子（邱勝翊）發生不正當關係，導致兩人3年婚姻破裂。消息曝光後，網友陸續在網路上挖出粿粿與王子過往的親密互動，其中一張3年前耶誕節的合照成為焦點，被認為是「神預言」，引發熱烈討論。

這張合照拍攝於2022年12月26日，粿粿當時在IG分享與范姜彥豐、王子及胡釋安、吳心緹、房思瑜等好友一同慶祝耶誕節的畫面。照片中，王子手持一頂綠色毛帽站在耶誕樹旁，范姜彥豐和粿粿則坐在他的前方。

粿粿表示，「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯⸜(⌯'֊'⌯ )⸝♡ 話說今年都與懲罰擦肩而過，好險。不然會太漂亮吧哈哈哈，還好都交給顏值擔當。」

近期婚姻風暴延燒，這張王子手拿綠帽的照片被網友翻出，大批網友留言朝聖，「綠帽準備好囉」、「2022啊哇賽」、「好扯，王子已經準備好綠帽了」、「考古」、「朝聖」。

王子邱勝翊在聲明中，先是為佔用大家時間道歉，並向當事人及所有受影響的人表達最真誠的歉意。他接著澄清：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」然而，他接著在文中承認：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者逐漸漸漸萌生了超過朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」

而粿粿則在社群發文回應，「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」