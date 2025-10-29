　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任

▲▼台北市議會民眾黨團召開記者會，呼籲蔣市府拴緊螺絲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民眾黨團。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨中央委員會今（29日）核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，台北市部分，現任的士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪；新竹市東區現任議員李國璋、宋品瑩，香山區提名葉國文。黨主席黃國昌強調，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方，更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，用行動讓家鄉變得更好。

黃國昌強調，2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下。民眾黨政策會舉辦首場聯合政府論壇，社會各界給予熱烈迴響後，第二場論壇「聯合政府的理論與實踐，日本經驗、台灣新選擇？」將於11月2日登場。

在第二場論壇中，將從台灣如何借鏡日本民主制度出發，邀請到重量級與談人：日本維新會前眾議員村上政俊、政治大學國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、中國文化大學政治系教授鄭子真，共同就高市早苗首相於此次日本選舉中，自民黨與維新會完成政策協調，以及簽署的《聯合執政協議書》內容，都展現成熟的聯合政權政治運作模式，證明聯合政府絕非僅權位分配，而是各政黨為推進國家福祉，以實踐共同政策目標、結合創造真正的團結，進一步探討台灣未來推動聯合政府的可能路徑。

另外，黃國昌在會中也表示，民眾黨立法院黨團接獲行政院來函，請各黨團薦送中央選舉委員會委員後 ，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合中選會委員法定資格之專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日、18點00分前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，本黨完成審查後將如期送件，以確保國家憲政制度運作無虞。

黃國昌強調，中選會委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。

此外，針對30號將在韓國進行的「川習會」，引發民眾憂慮美中是否將台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成國際部同仁密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守本黨核心立場「台灣自主、兩岸和平」，致力維護台海穩定與區域安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃粿粿昔喊「啪啪啪」！悄刪文被抓到了
民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任
坣娜爆3年前罹癌！　堅強抗病魔：不讓人看出來
燕子口堰塞湖崩解狂瀉超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

外交部：中華民國政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任

外交部：沈伯洋案坐實中國是麻煩製造者　22%跨國鎮壓案與中國有關

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

新壽、北市府解約分手費上限「47億」？　法務局：納入考量

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

外交部：中華民國政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任

外交部：沈伯洋案坐實中國是麻煩製造者　22%跨國鎮壓案與中國有關

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

新北80公斤豬肉要「驗完才銷毀」　綠議員：要封存到病毒消失？

新壽、北市府解約分手費上限「47億」？　法務局：納入考量

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

球芽基金攜手台灣夏普　優化基層棒球隊閱讀環境

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

外交部：中華民國政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

坣娜病逝粉絲都哭了　好友趙婷「她笑的時候，連天都亮了」

6月才見面「坣娜從不提病痛」！　友人聞死訊崩潰：不可置信

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

更多熱門

相關新聞

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（29日）發文透露，柯文哲回家這兩個月，拜努力學習AI所致，自己覺得柯文哲思緒進步了，但在暗無天日的籠子一年，免疫系統嚴重受損，身上帶狀泡疹病灶侵襲很深，最近健檢報告出爐，這一年數值上出現的異常，「我會永遠記住怎麼造成的」。她也強調，這一年身心飽受凌辱折磨，對她這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

行政院發函徵詢推薦中選會委員　民眾黨上網徵才

行政院發函徵詢推薦中選會委員　民眾黨上網徵才

美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是艱巨考驗

美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是艱巨考驗

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

關鍵字：

黃國昌民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面