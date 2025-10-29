民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任

▲台北市議會民眾黨團。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中央委員會今（29日）核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，台北市部分，現任的士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪；新竹市東區現任議員李國璋、宋品瑩，香山區提名葉國文。黨主席黃國昌強調，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方，更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，用行動讓家鄉變得更好。

黃國昌強調，2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下。民眾黨政策會舉辦首場聯合政府論壇，社會各界給予熱烈迴響後，第二場論壇「聯合政府的理論與實踐，日本經驗、台灣新選擇？」將於11月2日登場。

在第二場論壇中，將從台灣如何借鏡日本民主制度出發，邀請到重量級與談人：日本維新會前眾議員村上政俊、政治大學國際事務學院副教授石原忠浩、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、中國文化大學政治系教授鄭子真，共同就高市早苗首相於此次日本選舉中，自民黨與維新會完成政策協調，以及簽署的《聯合執政協議書》內容，都展現成熟的聯合政權政治運作模式，證明聯合政府絕非僅權位分配，而是各政黨為推進國家福祉，以實踐共同政策目標、結合創造真正的團結，進一步探討台灣未來推動聯合政府的可能路徑。

另外，黃國昌在會中也表示，民眾黨立法院黨團接獲行政院來函，請各黨團薦送中央選舉委員會委員後 ，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合中選會委員法定資格之專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日、18點00分前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，本黨完成審查後將如期送件，以確保國家憲政制度運作無虞。

黃國昌強調，中選會委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。

此外，針對30號將在韓國進行的「川習會」，引發民眾憂慮美中是否將台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成國際部同仁密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守本黨核心立場「台灣自主、兩岸和平」，致力維護台海穩定與區域安全。