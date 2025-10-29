黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

備戰2026大選，民眾黨主席黃國昌23日接受網紅「館長」陳之漢節目《誰來Talk館》訪問時聲稱，民進黨內部也有部分人對賴清德的倒行逆施看不下去，等到2026年若賴清德真的在地方選舉大敗，便會有人出來挑戰其黨主席的位置，英系的人已經在摩拳擦掌了。對此，綠委王世堅今（29日）受訪時表示，黃國昌不要在光天化日下講一些聊齋、裝鬼嚇人，把所有人都打成魔鬼，他也不會變天使，管好自己吧。

對於黃國昌說法，王世堅直言，大家政治歷練這麼久，都非常了解，黃國昌在這部分都只會說說，倒沒有什麼大的歷練。大家在政治上歷練這麼久、都是內行人，黃國昌不要在光天化日下講一些聊齋、裝鬼嚇人，不必，夠膽出來大家正面談，這樣才對，這是在評論什麼？他把別人都打成魔鬼，沒辦法成就自己是天使。

至於華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）日前投書時代雜誌《Time》，形容總統賴清德是魯莽的領袖，引起熱議。對此，王世堅表示，兩個字送他啦，他就叫金萊爾不是嗎？萊爾嘛，萊爾作者。他有他的看法，只是因為報導的是時代雜誌，否則他這樣的分析文章，市面上到處都是，只是因為他湊巧、機運或者他剛好是（Time）的特約才會被人家看到。

王世堅認為，金萊爾寫的失之偏頗，他並沒有對賴清德有全面了解，賴清德從政這30年來，包括他現在的想法，他追求的理念等等，他並沒有去了解。要寫這麼重大的分析，應該給你這一位要分析的人，你要給他有一個機會，他的說明、看法、理念，他完全沒有嘛。

王世堅指出，而且隔海、隔空就這麼胡謅出來的，這樣子的文章我是覺得看看就好啦，我是連看都不看，因為萊爾嘛。