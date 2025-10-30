獨家專訪／兩岸和平統一？　鄭麗文：不用這麼極端中間很多事要做

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文兩岸路線備受關注，黨內基層憂心其「親中」色彩恐衝擊2026選情。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時直言，「我們是台灣人也是中國人」，未來可能是多數年輕人趨之若鶩的選項，會帶來會更多的選票，因為風向已經變了，民進黨打了多年的抗中保台牌引起人民厭煩。至於被問到台灣人民厭惡抗中牌，不代表也會支持兩岸和平統一？鄭麗文笑說，為什麼馬上要把事情推得這麼急，這麼極端？中間還有太多事情要做。

鄭麗文表示，民進黨幾十年來的論述反中、仇中，尤其拿到國家機器的時候，更是全面性的在帶風，其中最為大家所熟悉的就是改課綱，把歷史改得支離破碎、過於狹隘，導致下一代對中國陌生，民進黨很明顯的改變了大家對中國人的認知，要說出這三個字，對現在很多台灣人是不自然的，「不會自然的說出我是中國人。」

「台灣與中國在地理上、法理上、文化上、歷史上，都不應該是對立的，更不應該是二擇一。」鄭麗文認為，兩岸情感的承接應該是自然而然，對於未來性也需要一個過程；她說，在這樣的過程之中，很多人擔心會對選票有負面影響，但事實上，現實的風向早已改變，例如民進黨打了多年的抗中保台牌，以及賣了多年的「芒果乾」（亡國感），在這次大罷免中徹底失靈，引起了人民的厭煩跟反感，進而激出了不同意票。

鄭麗文指出，據媒體民調中，有高達六成不支持總統賴清德的兩岸政策，這也能看出風向在變，其中的原因，首先，當然是中國大陸快速的上升跟改變，在很多的硬實力及軟實力上的全面的崛起，美國也不再是過去全世界所嚮往的美國夢，這個風也開始吹向台灣。

鄭麗文說，第二次看出抗中牌完全失靈，是在這次黨主席選舉。力挺郝龍斌的趙少康於選舉後期指控大陸介選，從結果來看，這訴求已證明徹底失靈，且甚至帶來反效果，「現實風向改變了，老百姓對毫無理性又沒有上限的濫用抗中、反中牌，已經是厭煩至極。」

▲鄭麗文重申，「我們是台灣人也是中國人」。（圖／記者徐文彬攝）

鄭麗文強調，台灣人對於內部的撕裂跟空轉內耗，越來越清楚的認知這些一點好處都沒有，若這條路繼續走下去，更可能會引爆兩岸的戰火，這更是絕大多數人不願意見到，包括民進黨的支持者在內也不想。若今天國民黨把台灣跟中國文化、歷史做連結，甚至於未來兩岸可以和解跟合作，讓中國大陸這個詞不再被民進黨妖魔化，那就會獲得多數台灣人支持。

鄭麗文認為，未來說不定年輕人趨之若鶩的選項，很可能會是這套論述，那自然而然便會帶來更多的選票，不必要的仇恨或跟中國大陸的刻意切斷，其實是放棄了很多很好的機會，更讓台灣產業沒有競爭力，就這點來說，許多中間選民甚至是綠營支持者，包括中小企業主們，大家都很務實會去因應國際現實，不可能跟中國大陸切斷市場，「因此連最深綠的中小企業主都在轉變了，因為每個人都知道民進黨兩岸政策是自尋死路。」

「為什麼會有中間選民跑出來投反罷免？是因為國民黨很厲害嗎？不是的！是因為他們真的很愛國民黨嗎？不是啊！是因為他們受不了民進黨怎麼可以無差別大罷免，怎麼可以把台灣搞成這麼的仇恨，然後只有政治鬥爭，其他的事情都不能夠討論？」鄭麗文說，產業每天面對多少問題，有必要因為搞仇中、反中，讓大家都沒活路嗎？鄭麗文強調，自己這一套論述才能夠真正的緩和兩岸的局勢，才能夠包容所有的力量，因為兩岸不該與不要自相殘殺。

而當被問到台灣人民厭惡抗中牌，不代表台灣人民會支持兩岸走向和平統一時，鄭麗文笑說，為什麼就馬上要把事情推得這麼的急？不用推得這麼的極端、推得這麼快速吧！中間我們有太多事情要做了。

至於傳出有幕僚建議設立「黨改組」，建議把反共從黨章中拿掉，鄭麗文否認稱，「我印象中沒人這樣跟我建議，還沒討論到是否把反共從黨章中拿掉。沒有要設修改黨章的黨改組，但上任後黨務改革會一直去推動。」

▼國民黨主席鄭麗文專訪。（圖／記者徐文彬攝）

