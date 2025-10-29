傳罷團力挺沈伯洋選台北市長　吳思瑤：他應該沒有意願吧？

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

各黨備戰2026，有媒體報導指出，罷團醞釀挺民進黨立委沈伯洋參選台北市長，對決蔣萬安。媒體人周玉蔻也拋出類似構想，但稱「不會吧，這個黨的頭頭們缺乏想像力」。對此，綠委吳思瑤今（29日）受訪時表示，沈伯洋應該也沒有要參選台北市長的意願吧？他是專業的國防立委，戰場就在國會，但在台北市藍營就是較佔贏面，確實在提名的人選上，需要再多加思量。

《上報》報導指出，這陣子的確有公民團體相關人士在與民進黨高層接觸，探詢沈伯洋參選台北市長的可能性，公民團體也會在民進黨10月31日徵召區報名截止前，推薦沈伯洋，讓他趕上「報名」末班車。周玉蔻今也在臉書拋出類似構想，但也稱「不會吧，這個黨的頭頭們缺乏想像力！支持者更嚴重」。

吳思瑤回應，沈伯洋應該也沒有要參選台北市長的意願吧？自己並不清楚今天周玉蔻主持人點名沈伯洋，然後做了一些評論。她表示，沈伯洋是專業的國防立委、國安立委，民進黨非常專業優質的不分區立委，他的戰場就在國會。所以說台北市長的部分，現在民進黨會進行多方意見的徵詢，有意願者都可以來表達意願。

吳思瑤強調，尊重黨的民主機制，至於要如何的有創意，如何端出新鮮又有戰鬥力的人選，確實值得選對會成員傷腦筋；台北市藍營就是較佔贏面的這個狀況，確實在提名的人選上，需要再多加思量，但是最終不管提名誰，都要全黨齊心作戰才會贏。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉點名，吳思瑤會是最好人選？吳反問，被吳子嘉董事長點名是好事嗎？她要再次重申，「我的戰場就在立法院」，現在她又承擔著民進黨政策會的責任，綜觀中央地方的執政，全方面政策要更精進，提出更亮眼政策，是她眼前最重要的工作。

吳思瑤表示，謝謝大家的關心，大家的點名，大家的關切，大家的鼓勵，「但是我的心思百分之百在立法院」。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）