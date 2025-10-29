張學良侄孫：兩岸如何跨越心理藩籬　成為現實課題

▲大陸全國政協委員李大壯。（圖／翻攝中新社）

記者陳冠宇／綜合報導

台灣光復節剛過去，大陸對台政策動作頻頻，兩岸關係持續未見改善。張學良侄孫、大陸全國政協委員李大壯在《人民日報》撰文表示，他往返兩岸已近40年，但雙方交流有時還停留在立場表述層面，缺乏深入理解，「如何跨越這道心理藩籬，成為擺在我們面前的現實課題」。

中共中央機關報《人民日報》今（29）日於第13版刊出李大壯所撰文章「以史為鑑，走和平融合之道——我的兩岸見聞與思考」。李大壯是張學良侄孫，在大陸屬於「抗戰將領親屬」，張學良孫子張居信是他的堂弟；李大壯已任6屆大陸全國政協委員。

「在中華民族波瀾壯闊的歷史進程中，台灣光復是一段極具歷史意義與象徵意義的篇章」，李大壯寫道，它不僅是抗戰勝利的重要成果，也是中華民族洗刷百年屈辱的重要標誌，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證。

他說，「對我個人而言，這段歷史並非抽象的概念，而是家族記憶之中深深的烙印。」

李大壯認為，台灣社會對「光復」的理解和詮釋，與大陸存在著不小差異；本應是兩岸共同紀念、共同緬懷的日子，卻被賦予了對立甚至割裂的色彩。他說，這種差異，折射出當下兩岸關係的複雜性，讓他感到相當遺憾，更感到任重道遠。

「自20世紀80年代末起，我往返兩岸已近40年」，李大壯感慨，其間，他常見到老兵重逢的淚水、學者交流的思想火花，也感受到溝通中存在的隔閡，交流有時還停留在立場表述層面，缺乏深入理解。「如何跨越這道心理藩籬，成為擺在我們面前的現實課題。」

李大壯表示，中國政府解決台灣問題的基本方針是「和平統一、一國兩制」；和平誠意毋庸置疑，其基礎在於人心，需要讓彼此看見真實、感受溫度，將同胞情誼轉化為心靈契合。他說，兩岸同根同源的文化紐帶從未斷絕，無論是共同的文化傳統，還是台灣社會中依然鮮活的禮儀與習俗，都是中華文明血脈的延續。

「這些文化共性不僅是歷史的印記，更是互信的基石」，他續指，通過文化交流、學術合作和青年交流項目，可以讓同胞領略中華文明的活力與包容性，從而增進認同感。

李大壯強調，歷史告訴我們，分裂削弱民族，落後就要挨打；唯有團結發展，才能實現民族復興。他稱，「今天，我們（指大陸方面）應當在經貿、教育、科技、文化等領域加強合作，讓台灣同胞切身感受到兩岸關係改善帶來的實惠，和大陸同胞一道攜手開創美好未來。」