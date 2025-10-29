周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人周玉蔻今（29日）表示，民進黨台北市長派誰都不會贏，對於許多網友建議提名王世堅，周玉蔻則痛批「嘔吐、醜又髒」。而王世堅受訪表示，「我只評論有格調的人，極少數沒有格調的老太太，可能掃把掉了就慌了，所以我不評論」。對此，周玉蔻反擊，「跟我談格調？你王世堅也配？本人跟男人交往，都五星級，海外渡假起跳，你王世堅小裡小氣上摩鐵、還不認帳，你王世堅哪來的臉皮跟我拼格調，王世堅不只又髒又醜，還又笨」。

周玉蔻今早發文表示，反正民進黨提名誰選台北市都選不上！不如打一場態度戰。當網友提到是否提名近期聲量極高的王世堅，周玉蔻則批評「他敢！」、「嘔吐、醜又髒」。

王世堅受訪被問到此事則表示，他一向不評論她，只評論有格調的人，他對老太太一向敬老尊賢，絕大多數老太太都在家含飴弄孫、頤養天年，極少數沒有格調的老太太，可能掃把掉了就慌了，因為掃把是她維生的功能，可以騎著掃把到處亂飛，所以他不評論，何況他根本沒有選市長規劃跟打算，完全沒有。

對此，周玉蔻反擊，不是「從從容容」嗎？怎麼「連滾帶爬」罵人咧？跟我周玉蔻談格調？你王世堅也配？

周玉蔻表示，本人跟男人交往，都五星級，東方文華、W，海外渡假起跳，兩情相悅、優雅浪漫、粉紅無限！

周玉蔻大酸，你王世堅帶樁腳女兒開房間，小裡小氣上摩鐵、匆匆忙忙、草率粗糙、還不認帳！吱吱喳喳，話都講不清楚，你王世堅哪來的臉皮跟我拼格調？

接著，周玉蔻提到，1991年自己出版「李登輝的一千天」，支持拯救本土派於國民黨非主流奪權，愛台灣愛到正氣衝天！而2001年你王世堅搞垮「自立晚報」，把台灣本土立場的報紙敗壞無形還被員工控告，害台灣害到烏煙瘴氣。

周玉蔻痛批，綠營選區取暖、你王世堅靠民進黨才能當選立委，卻一天到晚扯自己人後腿；抱柯文哲白營大腿！這是什麼背骨格調？

周玉蔻說，「懶得理你，你還以為本人好欺負，三番兩次格調來格調去，肉麻當有趣，不知自己多少斤兩，居然敢老女人來老女人去的，先擦乾淨盲眼睛」！

最後，周玉蔻說，「說你又髒又醜，是提拔你，不知好歹！王世堅不只又髒又醜，還又笨」！

▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）