謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

▲謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

2026台南市長選舉競爭激烈，國民黨立委謝龍介稱，民進黨立委林俊憲民調持續上升中，與民進黨立委陳亭妃距離會不斷拉近。對此，陳亭妃今（29日）怒轟，「謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？」

謝龍介日前在直播提到，林俊憲（民調）在上升當中，與陳亭妃的距離會不斷拉近。此外，據《中時新聞網》報導，謝龍介表示，不管陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力以赴，但是力度會差一點。政治觀察者認為賴2026首選是林俊憲，第二謝龍介，第三才是陳亭妃。他問為什麼，第一，林俊憲選上對賴2028的大盤最好，100分，A加。

報導指出，謝龍介說，謝龍介選上，對賴頂多就是A減，綠還可以固盤。萬一林俊憲敗了，賴就讓林俊憲擔任台南市總幹事，護住原本民進黨的票，所以對他2028還是plus、加分！萬一是最差的B？為什麼謝龍介排在陳亭妃前面？賴2028只拿40％選票，基本上是有人背叛他，有某個系統背叛，票沒有給賴。所以被背叛的人，現在想要連任的時候，再把兵權交在他們手上，萬一再度背叛？賴完全無法掌控！因為2028可能不是三腳督。

對此，陳亭妃今（29日）在臉書怒轟，「謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？」隨著民進黨內民調時程接近，謝龍介終於露出馬腳不演了，直接用荒謬言論影響總統賴清德的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝龍介對陳亭妃的害怕。

陳亭妃說，當這些所謂的「內幕」想操作民進黨分裂的時，她在此要呼籲所有支持者，「我們更應該團結起來」，集中選票支持讓謝龍介最害怕的陳亭妃，2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作。她也強調，「妃常挺賴總統」、「拒絕謝龍介的惡意操作」。