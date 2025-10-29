雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

▲文化觀光處今召開記者會，宣布雲林設計週首度登場，主打「雲林設計獎」，獎金總額高達60萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林首度舉辦專屬於本縣的設計盛會「2025雲林設計週」正式開跑！其中，首度舉辦的「雲林設計獎」活動，競賽總獎金高達60萬元，只要年滿16歲，就有機會成為雲林未來的閃耀之星。縣長張麗善表示，雲林設計週不僅是策展、徵件，更是雲林文化創意實力的展現，透過美學設計，見證雲林縣的創新蛻變。

「2025雲林設計週」宣傳記者會今（29）日於YCDC雲林創意設計中心斗六館舉行，縣長張麗善指出，雲林文化創意設計力是支持雲林在地文化、傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量，為了吸引更多好的人才和青年移居、回流，同時增加新的產業可能性，讓雲林農業之外的產業體系更豐富，並能優化地方產業，鞏固就業機會。

▲雲林設計週首度登場，主打「雲林設計獎」，獎金總額高達60萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣文化觀光處處長陳璧君指出，今年特地與「YCDC雲林創意設計中心」攜手推出首屆「2025雲林設計週」活動，透過「YCDC雲林創意設計中心」平台，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學展現雲林的深藏不露。



「2025雲林設計週」活動中，首波登場的「雲林設計獎」以「雲林」為創作核心，參賽作品須從雲林縣的在地文化、歷史記憶、產業特色、自然環境或社會議題出發，藉由設計轉譯展現地方特色與文化價值。競賽組別分為平面設計組、多媒體設計組，即日起至11月28日(五)，只要年滿16歲，不限國籍與身分皆可報名參賽，競賽總獎金高達60萬元。

期盼藉由競賽，促進設計專業與在地特色的融合，激發新世代設計能量，推動地方文化創意產業的永續發展，並形塑雲林獨特而鮮明的文化意象。除雲林設計獎外，每年舉辦的「雲林文創聯合徵選」包含「雲創點睛精品認證」、「雲林亮販點特色店家」以及「青年創新行動補助方案」也於10月上旬進入徵件的階段，申請日期為即日起至11月7日止。



陳璧君處長進一步補充，「2025雲林設計週」另一大亮點，為12月17日起至28日於斗六行啟記念館、YCDC雲林創意設計中心舉辦《雲林風》特展，12月18日舉辦「大師講座」，邀請顏伯駿大師來到雲林跟大家分享，另於12月20日於行啟記念館舉辦頒獎典禮，將雲林文創成績展現於大眾；更將於12月連續兩個周末，舉辦市集活動，期盼透過市集、展演，讓民眾能深度了解雲林文創的魅力。

▲雲林設計週首度登場，主打「雲林設計獎」，獎金總額高達60萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）