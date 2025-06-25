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以為是詐騙！台北設計獎「全簡體信」徵件出包　產發局道歉了

▲台北設計獎爆「中國風」爭議。（圖／翻攝自Threads）

▲台北設計獎爆「中國風」爭議。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2025台北設計獎徵件期間，台北市政府產業發展局遭網友踢爆，向台灣設計公司寄出簡體中文推廣信件，引發社群熱議。網友在Threads平台公開信件截圖，諷刺「真是好棒棒」，甚至有人誤以為是詐騙信，質疑市府是否遭「文化統戰」。對此，產發局也出面致歉，強調將依約對執行單位進行懲處。

針對2025台北設計獎徵件文宣語言版本錯誤一事，產發局表示，台北設計獎委由財團法人中國生產力中心（CPC）執行，原預計依參賽者國別寄出六種語言版本，包括繁中、簡中、英文、日文、德文與西班牙文，但CPC在推送時出現標籤錯誤，導致部分台灣設計公司收到簡體中文版本的郵件。產發局已要求CPC清查錯誤名單、重寄正確文宣並致歉，未來將依法進行懲處。

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▲台北設計獎爆「中國風」爭議。（圖／翻攝自Threads）

台北市議員林亮君指出，若承辦單位違反契約，市府應針對此疏失執行罰則並追究責任。議員何孟樺則批評，蔣萬安市府對中國態度曖昧，導致文化敏感度低落，「市府文化把關一再失守」，痛斥這已非首次出包，過去像大安森林公園廁所、跨年晚會螢幕秀央視畫面等也都引發過類似爭議。

產發局強調，該競賽是國際性活動，簡章設計多語版本是為提升參與度，惟針對此次寄發失誤，將全面檢討改進，並再次要求CPC提出完整報告，確保類似錯誤不再發生。市府也強調會持續加強審查流程，維護活動形象與市民觀感。

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