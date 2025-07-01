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崑大空設系奪紅點設計獎！　空山祭地景裝置「時間膠囊」登國際

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學空間設計系再次揚名國際！該系師生結合龍崎年度藝術盛事「空山祭」，以地景藝術裝置《CAPSULE OF SPACE AND TIME》參與2025年紅點設計概念獎，榮獲「展覽與裝置類」Red Dot紅點獎章，這是空設系繼2018年與2022年後第三度獲獎，展現深厚的在地連結與國際設計能量。

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

此次得獎作品由老師林秀慧與郭一勤共同指導，成員包括110級畢業生黃傳懿、王博翰與環境設計研究所林佳妤，靈感源自參與農業部水保局的「農村與社區空間共創計畫」。團隊深入台南龍崎，在空山祭中實地踏查、訪談耆老、收集植物與編織技法轉化，創作出結合地形等高線與社區文化的裝置藝術，喚醒街區記憶，也為沉寂街角注入新的社區能量。

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

作品名為《CAPSULE OF SPACE AND TIME》，中文意為「時空膠囊」，象徵將地方記憶封存於空間之中，透過藝術重現人與土地的深層連結。團隊聚焦「振興街區、喚醒記憶、深耕文化」三大主軸，以藝術介入方式啟動社區潛能，也體現「參與式設計」、「地方創生」與「文化轉譯」等當代表現設計趨勢。該作品不僅是一件裝置藝術，更是一種社會設計行動，展現崑大空設系跨年級、跨領域整合的教育成果。

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

空設系主任張鬱靂指出，本次獲獎再次印證繫上長期推動「以人為本」、「文化紮根」、「實作導向」的教學路線，不僅培養學生的設計力，更強化其社會責任與公共關懷。空山祭為台南具代表性的藝術活動，能透過設計與社區共創躍上國際舞台，是學生學習歷程的重要里程碑，未來繫上也將持續投入土地關懷與文化對話，讓在地故事走進國際，培育更多具人文視野的創新設計人才。

▲崑山科大空設系作品《CAPSULE OF SPACE AND TIME》榮獲2025紅點設計概念獎肯定，展現地方文化轉譯實力。（記者林東良翻攝，下同）

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