哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

▲一卡通推出《哈利波特》電影中的貓頭鷹「嘿美」3D造型一卡通。（圖／一卡通公司提供）



記者許宥孺／高雄報導

一卡通公司近年常與熱門IP、動漫小說作品推出造型一卡通，去年推出的《哈利波特》 1：1高度還原魔杖造型一卡通就造成轟動，開放預購後直接秒殺，讓許多哈利波特迷相當扼腕。一卡通今（29)日驚喜宣布，《哈利波特》 電影中的貓頭鷹「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日開賣，將會是麻瓜們的通勤好夥伴。

一卡通公司實現平凡麻瓜的魔法夢，去年將哈利波特與鄧不利多的魔杖，以及海格送給哈利的的生日蛋糕，通通變成造型一卡通。粉絲入手一支，在通勤時刻還能幻想自己站在九又四分之三月台前往霍格華茲，嗶卡後魔杖LED燈亮起，就像進入魔法世界，讓人忍不住喊出：「速速前，魔杖」。

▲一卡通公司去年推出哈利波特魔杖與海格生日蛋糕小廢包造型一卡通造成搶購潮。（圖／一卡通提供）

沒有搶到的粉絲也別灰心，一卡通今年新推出《哈利波特》 系列角色貓頭鷹「嘿美」，高度約12公分，外觀採用高質感毛料打造，觸感柔軟療癒，黑黃色的圓圓眼睛、身上的特色羽毛斑點，每個細節都精緻呈現。3D卡的感應區在「嘿美」的小肚肚，每次嗶卡都療癒充滿，購卡還加贈「哈利波特主題限定娃包」，方便攜帶也不怕用髒。

「嘿美」是海格送給哈利的11歲生日禮物，除了為哈利傳遞信件，更是哈利每段冒險中最重要的陪伴之一， 就如同一卡通是大家的通勤好夥伴。

一卡通公司指出，「哈利波特-嘿美」3D造型一卡通採用「一卡通PLUS」晶片，可使用「一卡通iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，並同步查詢卡片餘額及即時交易紀錄，大幅提升便利性；持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具。更棒的是，持記名一卡通皆可累積一卡通綠點，一卡通綠點1點相當於1元，可事後折抵交通搭乘與生活繳費交易。

一卡通表示，「哈利波特《嘿美》3D造型一卡通」預計於11月1日上午11點起預購販售，販售通路包括momo購物網、CACO門市。