　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

▲一卡通推出《哈利波特》電影中的貓頭鷹「嘿美」3D造型一卡通。（圖／一卡通公司提供）

▲一卡通推出《哈利波特》電影中的貓頭鷹「嘿美」3D造型一卡通。（圖／一卡通公司提供）

記者許宥孺／高雄報導

一卡通公司近年常與熱門IP、動漫小說作品推出造型一卡通，去年推出的《哈利波特》 1：1高度還原魔杖造型一卡通就造成轟動，開放預購後直接秒殺，讓許多哈利波特迷相當扼腕。一卡通今（29)日驚喜宣布，《哈利波特》 電影中的貓頭鷹「嘿美」3D造型一卡通將於11月1日開賣，將會是麻瓜們的通勤好夥伴。

一卡通公司實現平凡麻瓜的魔法夢，去年將哈利波特與鄧不利多的魔杖，以及海格送給哈利的的生日蛋糕，通通變成造型一卡通。粉絲入手一支，在通勤時刻還能幻想自己站在九又四分之三月台前往霍格華茲，嗶卡後魔杖LED燈亮起，就像進入魔法世界，讓人忍不住喊出：「速速前，魔杖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼海格生日蛋糕小廢包。（圖／一卡通提供）

▲一卡通公司去年推出哈利波特魔杖與海格生日蛋糕小廢包造型一卡通造成搶購潮。（圖／一卡通提供）

沒有搶到的粉絲也別灰心，一卡通今年新推出《哈利波特》 系列角色貓頭鷹「嘿美」，高度約12公分，外觀採用高質感毛料打造，觸感柔軟療癒，黑黃色的圓圓眼睛、身上的特色羽毛斑點，每個細節都精緻呈現。3D卡的感應區在「嘿美」的小肚肚，每次嗶卡都療癒充滿，購卡還加贈「哈利波特主題限定娃包」，方便攜帶也不怕用髒。

「嘿美」是海格送給哈利的11歲生日禮物，除了為哈利傳遞信件，更是哈利每段冒險中最重要的陪伴之一， 就如同一卡通是大家的通勤好夥伴。

一卡通公司指出，「哈利波特-嘿美」3D造型一卡通採用「一卡通PLUS」晶片，可使用「一卡通iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，並同步查詢卡片餘額及即時交易紀錄，大幅提升便利性；持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具。更棒的是，持記名一卡通皆可累積一卡通綠點，一卡通綠點1點相當於1元，可事後折抵交通搭乘與生活繳費交易。

一卡通表示，「哈利波特《嘿美》3D造型一卡通」預計於11月1日上午11點起預購販售，販售通路包括momo購物網、CACO門市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記
粿粿談離婚過程疑曝光！　徵信社痛斥：女方對老公沒尊重
政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人
9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭猝死風險：千萬別碰
新東北季風報到！　一圖看未來降雨趨勢
王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書狂批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

1800吃得到日本和牛+龍蝦活鮑　法式鐵板燒11／1插旗高雄

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

台中掩埋廚餘恐害野豬染疫　環境部要求每層覆土至少30公分

羽球價格飆漲！南屯國小獲贈5400顆解圍　家長會長竟是國民女友

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」　PTT狂猜內幕：被放生了

假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

1800吃得到日本和牛+龍蝦活鮑　法式鐵板燒11／1插旗高雄

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

台中掩埋廚餘恐害野豬染疫　環境部要求每層覆土至少30公分

羽球價格飆漲！南屯國小獲贈5400顆解圍　家長會長竟是國民女友

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」　PTT狂猜內幕：被放生了

假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」

台塑三寶擬分別出脫南亞科1.8萬張　套現71億元

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

氣溫驟降！美容油熱敷「6步驟」打造透亮光澤

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

粿粿談離婚過程疑曝光！范姜彥豐有望求償千萬　痛斥：女方對老公沒尊重

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

劉冠廷、余香凝東京影展「追星成功」　吉岡里帆首演台片《雙囍》貼心當翻譯

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

更多熱門

相關新聞

1800海陸雙享！法式鐵板燒11／1插旗高雄

1800海陸雙享！法式鐵板燒11／1插旗高雄

近年高雄高端餐飲有蓬勃發展趨勢，義享時尚廣場迎合餐飲需求，引入有「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」 ，將於11月1日起試營運，1815元就能吃到南非活鮑、龍蝦和日本A5和牛。漢來美食旗下「焰 牛排館」也將於11月14至16日迎來東京米其林廚師團隊客座，每餐期僅限量50席。國際名廚江振誠近日與金澤名廚舉辦巡迴餐會，今（29）日起一連4天在高雄然一酒店登場。

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

三地集團私下釋地清單外流　副董證已售出百億

三地集團私下釋地清單外流　副董證已售出百億

韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台

韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台

關鍵字：

高雄一卡通哈利波特嘿美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面