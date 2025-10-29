1800吃得到日本和牛+龍蝦活鮑　法式鐵板燒11／1插旗高雄

▲樂葵法式鐵板燒11月1日正式進駐義享時尚廣場。（圖／義享時尚廣場提供）



記者許宥孺／高雄報導

近年高雄高端餐飲有蓬勃發展趨勢，義享時尚廣場迎合餐飲需求，引入有「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」 ，將於11月1日起試營運，1815元就能吃到南非活鮑、龍蝦和日本A5和牛。漢來美食旗下「焰 牛排館」也將於11月14至16日迎來東京米其林廚師團隊客座，每餐期僅限量50席。國際名廚江振誠近日與金澤名廚舉辦巡迴餐會，今（29）日起一連4天在高雄然一酒店登場。

台中新天地集團旗下的「樂葵法式鐵板燒」繼新竹竹北店後再度擴點，此次首度插旗南部市場，11月1日起於義享時尚廣場試營運，11月3日正式開幕。11月1日至7日開幕期間，用餐消費將另行招待飲品或酒水乙杯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新一季菜單可同時吃到南非活鮑魚、龍蝦、A5和牛。（圖／義享時尚廣場提供）



樂葵法式鐵板燒結合法式料理精緻手法與鐵板燒的現場互動感 ，嚴選南非活鮑、龍蝦與日本A5和牛等頂級食材，搭配主廚板前互動體驗，營造視覺與味覺兼具的用餐氛圍。根據新一季公布菜單，每客1650元另加一成服務費，為都會菁英、商務聚餐與私享約會提供全新用餐選擇。

▲焰牛排館將攜手東京米其林二星餐廳推出餐酒會。（圖／漢來美食提供）



漢來美食餐飲集團旗下「焰牛排館」將於11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，主廚朝比奈悟率領包括甜點師、侍酒師等10人團隊跨海獻藝，為此更將東京餐廳暫停營業。

連續5年榮獲米其林二星的朝比奈悟師承「二十世紀最偉大的廚師」喬爾·侯布雄，擁有超過30年廚藝經驗，此次餐會推出6道料理搭配一道甜點及6款精選佐餐酒，包含餐廳招牌甜點「Pommes d'amour愛之蘋果」，每人餐價1萬1800元加一成服務費，每餐期限量50席。

▲ASAHINA朝比奈主廚將帶來餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。（圖／漢來美食提供）



除了「焰 牛排館」餐酒會外，自11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓顧客在享用自助餐時也能感受星級料理的精緻魅力。

▲米其林主廚江振誠攜手金澤名廚，今起於然一酒店「Ukai-tei」展開限時4日的巡迴餐會。（圖／然一酒店提供）



另一方面，米其林主廚江振誠攜手金澤名廚Matteo Alberti舉辦《Neo-Locale 不一樣的在地－三城三味》宜蘭、台中、高雄三地巡迴餐會，10月29日至11月1日於高雄然一酒店「Ukai-tei」登場。雙方主廚以「日洋合一」為主題，從自身的文化背景融合台灣在地食材。

▲Ukai-tei Kaohsiung嚴選當季食材，以《Neo-Locale 不一樣的在地》為主題的限定餐會。（圖／然一酒店提供）



Ukai-tei Kaohsiung懷石料理長廣瀨晉平特地前往金澤取經，將旅途所見作為發想，以烏賊、沙丁魚與吻仔魚構築「烏賊腹藏」，呈現海洋生態循環概念。行政主廚今村高尚則以金澤神社為靈感，將台灣的胭脂鴨演繹法式「阿彼修斯鴨」，打造出法式與日式的限定菜色Chef Matteo與廣瀨晉平共同創作的「芋香乳清春菊烤白鰻」，採日式白燒手法，搭配屏東芋頭、台中水梨，展現義日融合的創新風味。