【廣編】韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律首度站上高雄路跑舞台　運動部成立1.3萬人參與全民路跑





▲高雄市第10屆「舒跑杯」路跑活動邀請韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律擔任「推廣大使」。

圖、文／維他露提供

高雄市第10屆「舒跑杯」路跑活動吸引超過1.3萬名跑者熱情參與，共同展現「全民運動、健康生活」的精神。今年適逢舒跑杯邁入第10年，活動規模全面升級，特別邀請韓籍人氣啦啦隊女神邊荷律擔任「推廣大使」，首次現身高雄與萬名跑者互動應援。

邊荷律笑說：「高雄真的太熱鬧了！差點訂不到飯店。」她感性表示，很開心能與熱愛運動的民眾一起流汗、共享快樂氛圍，並呼籲大家「多喝舒跑、健康加分」，親切舉動讓現場氣氛掀起高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年適逢「運動部」正式掛牌成立，呼應推動全民運動風氣的理念。當天高雄多所學校校長、老師帶隊報名，現場可見親子、情侶、同學攜手跑步的溫馨畫面，體現「一家大小一起動」的活力與幸福。維他露基金會指出，高雄舒跑杯十年來已不只是單純賽事，更是推廣健康與快樂的嘉年華，期望透過活動讓全民建立規律運動習慣，留下珍貴回憶。

主辦單位除規劃「舒跑喝到飽」專區、趣味遊戲與拍照打卡點外，壓軸摸彩更加碼筆電與維他露飲品一年份，引起現場跑者熱烈歡呼。高雄舒跑杯從推廣健康運動到結合校園與社區響應，已成為南台灣最具代表性的路跑盛事之一。接下來，11月9日臺中場也將登場，邀請全民繼續開跑，跑出屬於自己的健康與快樂。