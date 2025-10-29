　
大陸 大陸焦點 特派現場

穿不了「高領」衣服是一種病？　陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

▲部分群體對「高領衣物」過敏。（圖／翻攝中新網）

▲部分群體對「高領衣物」過敏，相關話題引起大陸民眾討論。（圖／翻攝中新網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日氣溫驟降，不少人已經換上高領衣物禦寒，但對部分人而言，穿上「高領衣物」卻像「酷刑」一般，穿上便感覺刺癢、胸悶、甚至頭暈嘔吐。大陸相關研究指出，若非衣料刺激導致，可能是「頸動脈竇症候群」發作，是一種屬於頸部神經反射異常而引起的生理反應。

《中新網》報導，微博上，穿不了高領也一直廣受網友們熱議，相關話題還登上了熱搜，衍生出「感統失調裡有一項是穿不了高領衫」；「穿不了高領衣服也是一種病」等話題討論。

▲部分群體對「高領衣物」過敏。（圖／翻攝中新網）

據了解，高領帶來不適的主因，可能與衣料及剪裁有關，純毛高領毛衣材質如羊毛、羊絨或駱駝毛，因纖維結構與鱗片排列差異，容易造成皮膚刺癢；而化纖材質雖抗磨耐穿，但透氣性差，悶熱黏膩感更重。若衣領設計過緊，則可能壓迫頸部血管，引起紅腫或呼吸不適。

▲部分群體對「高領衣物」過敏。（圖／翻攝中新網）

專家提醒，若穿上高領後出現頭暈、心悸等症狀，可能與「頸動脈竇症候群」有關，該症狀是因頸部動脈分叉處的「壓力感受器」受壓刺激，導致血壓驟降、心率減慢，輕則耳鳴、面色蒼白，重則暈厥。對刺激敏感的人，即使衣物未明顯束緊，也可能誘發不適。

此外，也有部分人因「感官過載」導致對觸覺高度敏感，高領布料與皮膚摩擦的微小感受會被放大，引發焦慮、煩躁甚至窒息感。專家建議，這類人群可選擇寬鬆領口或柔軟面料的服飾，避免長時間穿著高領衣物，以減少刺激與不適反應。

10/28 全台詐欺最新數據

高領衣服頸動脈竇症候群皮膚敏感過敏

