換季衣物拿出來泛黃、有異味？　資深家政婦點出4大NG收納方式

▲換季衣物出現異味或泛黃，前資深家政婦指出，多半是收納方式錯誤所致。（示意圖／unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

又到了換季時節，不少人從衣櫥拿出秋冬衣物時，卻發現「怎麼有股怪味」或「衣服發黃了」，日本一位有25年家務經驗的前資深家政婦マミ指出，這些問題並非衣物沒洗乾淨，而是多半與保存方式不當有關。對此，她特別分享在換季時絕對不該犯的收納習慣與正確的對應方法。

マミ提到，許多人習慣將剛從洗衣店取回的衣服，連同外層塑膠袋直接掛進衣櫃，但這類袋子通常只是運送包裝，缺乏透氣性，容易導致濕氣累積，引發霉斑或黃漬，雖然有些乾洗店改用可長期保管的透氣防塵套，袋上註明可長期保存，可視情況保留，但若不確定，最保險的做法是將塑膠袋取下，換成不織布防塵套。

另外，為節省空間而長期使用壓縮袋，也是一大常見錯誤，由於壓縮後濕氣難以排出，衣物可能因此產生異味或布料受損，尤其像羊毛、絲質等纖細材質更容易受影響，建議壓縮袋僅用於短期換季收納，若要長期保存，應選擇透氣性良好的收納袋。

至於防蟲劑，也有不少人誤以為「多放幾種更安全」，但不同成分可能互相抵銷效果，甚至產生異味，正確作法是一次只使用一種類型，並按照使用說明放置在適當位置。此外，衣櫃與收納櫃通常是容易累積濕氣的地方，若沒有任何除濕措施，就會造成異味或發霉，這時可搭配除濕劑或墊高的木板等保持空氣流通，並定期打開通風，維持乾燥環境。

マミ提醒，換季衣物出現異味或黃斑，多數是因為收納方式的錯誤，在整理衣櫃時，不妨重新檢查保管方式，並調整收納小細節，才能在明年拿出衣服時，擁有舒適好心情。