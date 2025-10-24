噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光　

▲雨天外出怕鞋濕掉，使用防水噴霧有訣竅。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

連日大雨讓通勤族崩潰，家事達人陳映如分享「防水噴霧」正確使用法，布鞋、包包都能變身防水神器。不過僅適合尼龍、帆布等材質，要在戶外距離20至30公分均勻噴灑，噴到微濕即可，並完全晾乾後再穿。若水珠不再形成，就是該補噴的時候。

陳映如在臉書粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》表示，許多人怕鞋子濕透，乾脆換拖鞋出門，但若真的需要穿布面鞋、背帆布包或毛料外套，噴上防水噴霧就能輕鬆應對。不過她提醒，使用上有訣竅，「用錯不但沒效果，還可能傷材質甚至危險！」

首先，防水噴霧僅適合「尼龍、聚酯、帆布、牛仔布、羊毛」等材質，像是皮革、麂皮或亮面衣料則不建議使用。衣物若沾有灰塵或髒污，要先清潔再噴，若不確定材質可先在不明顯處試噴。

第二點，務必要「在戶外使用」，避免吸入氣體或引發危險；第三點，噴灑距離與手法也有眉角，建議距離布面20至30公分，以「Z字形」均勻噴灑，不要噴太厚，表面呈現微濕即可，但又不到液體滴下來的程度。

第四點，噴完後需自然晾乾，不同品牌乾燥時間不一，「一定要完全乾再穿或收」，才能發揮最佳效果；第五點，由於防水力並非永久，原PO分享檢測小撇步，「灑一點水在表面，若不再形成水珠，就是該補噴的時候！」