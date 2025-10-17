摺衣服高手！UNIQLO店員「隱藏技能」超狂　網讚爆：不用攤開看了

▲店員很用心摺衣服。（圖／@hungry2_ruby授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多服飾店的店員都有一雙巧手，總能把一件件衣服摺得整齊又漂亮。近日創作者露比就分享一張照片，從畫面可見，知名日系服飾品牌UNIQLO的店員不只將衣服擺得很整齊，且從外側看，還能隱約看見衣服正面的圖案。貼文曝光後，吸引近100萬人觀看。

露比在Threads「@hungry2_ruby」上發文表示，「UNIQLO是有規定摺衣服一定要這樣排嗎？好厲害！」從她貼出的圖片可見，店員不僅將衣服摺得整整齊齊，且衣服由上至下，各露出一部分的花樣，整體來看，也大概能看出衣服正面的圖案是什麼了。

畫面曝光後，不少網友就表示，「有喔！超閒的時候會有厲害的同事弄成這樣，我記得......甚至還有比賽」、「是不是少部分會這樣摺，我超愛逛UQ，目前為止沒看過摺這樣的」、「感覺店員會很辛苦，謝謝店員」、「第一次看到這樣摺的，好療癒喔，原來UNIQLO店員還有這個隱藏技能」、「這樣摺好強，很好耶，而且圖案是什麼一目了然，就不用一件件攤開看」。

但也有網友說，「會不好意思翻亂，小心拿自己要的尺寸」、「不想破壞，不買了」、「但要挑尺寸的時候，會覺得頗有壓力，很怕弄亂它」。另外，文章也吸引UNIQLO小編留言回應，「我們家店員很厲害！」

本文經「@hungry2_ruby」授權引用