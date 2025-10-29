豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

▲非洲豬瘟風暴未歇，市府今天到民進黨團報告，綠營砲轟中市府「官僚殺豬」，點名農業局長、環保局長下台負責。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市非洲豬瘟首例風暴持續延燒，市府處理過程中，疫調說法一變再變，從通報人、獸醫師、死豬數量到採檢過程，出現多種版本，引爆台中市議會民進黨團怒火。今（日）副市長鄭照新率農業局、環保局等主責單位一級主管赴黨團報告，現場砲聲隆隆，議員怒轟市府團隊「官僚殺豬」，更質疑市府將焚化爐有毒飛灰混入廚餘，要求農業局、環保局長下台負責，市長盧秀燕必須公開向市民道歉。

民進黨團總召王立任痛批，市府在四大關鍵環節上前後矛盾，讓台中淪為全國防疫破口。首先，「通報人」從特約獸醫變成養豬協會；其次，「獸醫師」說法六天四變，從紀姓、王姓、賴姓到祁姓，宛如一場變變變的鬧劇；第三，「死亡豬隻數」從117頭「校正回歸」到78頭。

▲市議員蔡耀頡怒轟市府至今一周過去，仍拿不出清楚透明的疫調資料。（圖／記者游瓊華攝）



市議員蔡耀頡表示，事件發生至今已經一周，但疫調依舊不透明，還頻被中央打槍；另外，根據市府公布的時間序，王姓獸醫佐多次通報，但動保處卻在事發後不提王姓獸醫佐，反而只扯不在場的紀姓特約獸醫。蔡耀頡怒轟，先前市府在記者會上說，14日因豬隻沒有流鼻血症狀所以未採檢，但現在又說有出現流鼻血症狀，但無血便症狀所以不採檢，甚至將責任推給老農說拒檢，錯失提早發現問題時間。

議員黃守達質疑，一隻豬萬元起跳，差了幾十萬，豬農會記錯嗎？盧市府毫無查核能力！最後，採檢說法也反覆不定，從豬農拒檢、到獸醫判斷未採樣，錯失防疫先機。議員施志昌痛批，盧秀燕官僚殺豬，疫調連死豬有幾頭都不清楚，無能害慘2000億的養豬產業。

▲台中市副市長鄭照新今天在疫情記者會上狂接媒體發問，之後接著到民進黨團以一擋百抵擋綠營猛烈炮火。（圖／記者游瓊華攝）



除了疫調混亂，後續處理更爆出驚人疏失。議員張芬郁質疑，市府坦承10月20日派出的兩位獸醫師竟未穿防護裝備，憂心他們成為新的移動感染源，痛批市府公信力蕩然無存。張芬郁也舉例，大里知名瓜仔肉飯店家已因無豬肉可用，被迫放「無肉假」，直指這是嚴重的民生問題。

議員林德宇則揭露，市府處理廚餘的方式極其草率，不僅在后里掩埋場挖坑處理，甚至還將焚化爐產生的「有毒飛灰」摻入廚餘，意圖做成堆肥，怒罵「真的非常壞心！」他痛批，事發8天，市府連10月14日發生的事都還原不了，讓公務員蒙羞。

面對市府團隊連日來的推諉與錯誤，民進黨團一致要求，盧秀燕應停止在中央記者會作秀，回來市府開記者會向全體市民公開道歉，並讓失職的農業局長、環保局長立刻辭職下台，動保處長也應調整職務，為這場失控的防疫風暴負起全部責任。