　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

▲豬瘟風暴！民進黨團轟中市府「官僚殺豬」　點名２人下台負責。（圖／記者游瓊華攝）

▲非洲豬瘟風暴未歇，市府今天到民進黨團報告，綠營砲轟中市府「官僚殺豬」，點名農業局長、環保局長下台負責。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市非洲豬瘟首例風暴持續延燒，市府處理過程中，疫調說法一變再變，從通報人、獸醫師、死豬數量到採檢過程，出現多種版本，引爆台中市議會民進黨團怒火。今（日）副市長鄭照新率農業局、環保局等主責單位一級主管赴黨團報告，現場砲聲隆隆，議員怒轟市府團隊「官僚殺豬」，更質疑市府將焚化爐有毒飛灰混入廚餘，要求農業局、環保局長下台負責，市長盧秀燕必須公開向市民道歉。

民進黨團總召王立任痛批，市府在四大關鍵環節上前後矛盾，讓台中淪為全國防疫破口。首先，「通報人」從特約獸醫變成養豬協會；其次，「獸醫師」說法六天四變，從紀姓、王姓、賴姓到祁姓，宛如一場變變變的鬧劇；第三，「死亡豬隻數」從117頭「校正回歸」到78頭。

▲豬瘟風暴！民進黨團轟中市府「官僚殺豬」　點名２人下台負責。（圖／記者游瓊華攝）

▲市議員蔡耀頡怒轟市府至今一周過去，仍拿不出清楚透明的疫調資料。（圖／記者游瓊華攝）

市議員蔡耀頡表示，事件發生至今已經一周，但疫調依舊不透明，還頻被中央打槍；另外，根據市府公布的時間序，王姓獸醫佐多次通報，但動保處卻在事發後不提王姓獸醫佐，反而只扯不在場的紀姓特約獸醫。蔡耀頡怒轟，先前市府在記者會上說，14日因豬隻沒有流鼻血症狀所以未採檢，但現在又說有出現流鼻血症狀，但無血便症狀所以不採檢，甚至將責任推給老農說拒檢，錯失提早發現問題時間。

議員黃守達質疑，一隻豬萬元起跳，差了幾十萬，豬農會記錯嗎？盧市府毫無查核能力！最後，採檢說法也反覆不定，從豬農拒檢、到獸醫判斷未採樣，錯失防疫先機。議員施志昌痛批，盧秀燕官僚殺豬，疫調連死豬有幾頭都不清楚，無能害慘2000億的養豬產業。

▲豬瘟風暴！民進黨團轟中市府「官僚殺豬」　點名２人下台負責。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市副市長鄭照新今天在疫情記者會上狂接媒體發問，之後接著到民進黨團以一擋百抵擋綠營猛烈炮火。（圖／記者游瓊華攝）

除了疫調混亂，後續處理更爆出驚人疏失。議員張芬郁質疑，市府坦承10月20日派出的兩位獸醫師竟未穿防護裝備，憂心他們成為新的移動感染源，痛批市府公信力蕩然無存。張芬郁也舉例，大里知名瓜仔肉飯店家已因無豬肉可用，被迫放「無肉假」，直指這是嚴重的民生問題。

議員林德宇則揭露，市府處理廚餘的方式極其草率，不僅在后里掩埋場挖坑處理，甚至還將焚化爐產生的「有毒飛灰」摻入廚餘，意圖做成堆肥，怒罵「真的非常壞心！」他痛批，事發8天，市府連10月14日發生的事都還原不了，讓公務員蒙羞。

面對市府團隊連日來的推諉與錯誤，民進黨團一致要求，盧秀燕應停止在中央記者會作秀，回來市府開記者會向全體市民公開道歉，並讓失職的農業局長、環保局長立刻辭職下台，動保處長也應調整職務，為這場失控的防疫風暴負起全部責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」私下暱稱曝光
快訊／台中男面朝下　卡床跟衣櫃間縫隙身亡
小S又神預言？粿粿1年前保證「結婚不會出軌」片段被挖
徐若熙申請海外FA！　球團暖心祝福
王子「到范姜IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過　網傻：早開始了
《全明星》紅隊連爆出軌！　網點名2組開酸：台版換乘戀愛
粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：有沒有出軌一句話很難嗎
快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」
快訊／坤達確定離開《玩很大》暫休！　代班人選出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

跨部會打詐聯繫不足「效果不彰反擾民」　立委游顥要求改善

求職不踩雷、防詐不入坑　新竹市府關心打工青年

中埔農會產地食農教育活動登場　酪梨新料理成餐桌新寵

台南龍崎區模擬6.9強震演練　展現官民協作防災行動力

嘉義縣失智照護服務再升級　首處權責型據點「拾憶幫」啟用

豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

台南市樂齡教育再創佳績　榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮

崑山科大深耕USR三度舉辦「綠色永續市集」　推動綠生活新風潮

輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

跨部會打詐聯繫不足「效果不彰反擾民」　立委游顥要求改善

求職不踩雷、防詐不入坑　新竹市府關心打工青年

中埔農會產地食農教育活動登場　酪梨新料理成餐桌新寵

台南龍崎區模擬6.9強震演練　展現官民協作防災行動力

嘉義縣失智照護服務再升級　首處權責型據點「拾憶幫」啟用

豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

台南市樂齡教育再創佳績　榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮

崑山科大深耕USR三度舉辦「綠色永續市集」　推動綠生活新風潮

輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

「BabyBus」App廣告夾帶色情連結　官方致歉嚴處審核負責人

燕子口堰塞湖水位降！中橫公路天祥至太魯閣路段　今17時開放通行

范姜彥豐心碎撞見粿粿出軌！　昔稱「吵架有共識」恩愛畫面成笑話

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

范姜彥豐被引導「棄婚後財產分配」　網嘆比Andy還慘：人財兩失

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

統一獅教練赴日取經！潘威倫加入西武秋訓　潘武雄赴火腿見習

終於鬆口！陸證實：川習會30日於釜山舉行

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑住宿券最低每人2045元起

鐵鎚威嚇搶黃金！安南警快速行動6小時抓人追回贓品

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

更多熱門

相關新聞

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

50支監視器佐證「詭譎刀傷車禍」非他殺

台中市昨日一起詭異車禍，何男駕車撞上鐵板燒店，結果竟當場身亡，但傷勢明顯是刀傷所致，與常情有極大出入。據了解，專案小組掌握50支公家、民間監視器，拼湊出何男完整行車路線，確定整個過程都沒有人上下車，證實並不是他殺刑案，初步研判是一宗輕生案。

嘉義縣禁止廚餘養豬　市場豬肉攤租金減免1個月

嘉義縣禁止廚餘養豬　市場豬肉攤租金減免1個月

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

即／王姓獸醫佐證人身分請回　同意手機採證

即／王姓獸醫佐證人身分請回　同意手機採證

關鍵字：

非洲豬瘟台中民進黨團鄭照新

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

遭范姜彥豐點名劈腿粿粿！　王子2前前避談話題「全程臭臉」畫面惹疑

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面